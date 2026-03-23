Xbox-Event angekündigt - schon in wenigen Tagen zeigt Microsoft neue Spiele

Knapp vier Monate nach dem letzten Partner Preview-Showcase hat Microsoft eine weitere Ausgabe dieses Events angekündigt. Wie üblich gibt es dort Updates sowie Neuankündigungen von Spielen von Third-Party-Publishern.
Alle wichtigen Infos zum Event im Überblick
- Xbox Partner Preview
- Datum: 26. März 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit
- Länge: nicht bekannt
Link zum Twitter-Inhalt
Was wird auf dem Event gezeigt?
Drei konkrete Titel werden in der Showcase-Ankündigung genannt:
- Stranger than Heaven
- The Expanse: Osiris Reborn
- Stalker 2
Zu diesen bereits angekündigten bzw. teilweise sogar schon erschienenen Titel wird es also definitiv etwas zu sehen geben, vermutlich neue Trailer sowie weitere Infos.
Im Announcement werden aber "new reveals" erwähnt. Es wird also auch Neuankündigungen auf dem Partner Preview geben. Um welche Spiele es sich dabei handeln könnte, geht aus der Bekanntmachung nicht hervor. Dass es Shadowdrops im Game Pass geben könnte, ist ebenfalls möglich.
Ziemlich sicher ist, dass es auf dem Showcase keine Spiele der hauseigenen Xbox Game Studios geben wird – zumindest war das bei den letzten Ausgaben in den vergangenen Jahren der Fall.
Solltet ihr also auf Neuigkeiten zu beispielsweise Gears of War: E-Day warten, werdet ihr euch vermutlich noch etwas länger gedulden müssen. Im Sommer wird Microsoft mutmaßlich einen weiteren Showcase abhalten, in dem es dann auch First-Party-Updates bzw. Neuankündigungen geben wird.
Der letzte Partner Preview-Showcase fand im November 2025 statt. Themen damals waren unter anderem das neue James Bond-Spiel 007: First Light, der Roguelite-Shooter Armatus und der Action-Platformer Crownsworn. Die Show dauerte ca. 30 Minuten, mit einer ähnlichen Länge rechnen wir auch am Donnerstag.
Was versprecht ihr euch vom Partner Preview-Showcase am Donnerstag?
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