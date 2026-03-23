Xbox-Event angekündigt - schon in wenigen Tagen zeigt Microsoft neue Spiele

Noch in dieser Woche hält Microsoft eine weitere Partner Preview ab.

Knapp vier Monate nach dem letzten Partner Preview-Showcase hat Microsoft eine weitere Ausgabe dieses Events angekündigt. Wie üblich gibt es dort Updates sowie Neuankündigungen von Spielen von Third-Party-Publishern.

Alle wichtigen Infos zum Event im Überblick

Xbox Partner Preview

Datum: 26. März 2026

26. März 2026 Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit

18:00 Uhr deutscher Zeit Länge: nicht bekannt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was wird auf dem Event gezeigt?

Drei konkrete Titel werden in der Showcase-Ankündigung genannt:

Zu diesen bereits angekündigten bzw. teilweise sogar schon erschienenen Titel wird es also definitiv etwas zu sehen geben, vermutlich neue Trailer sowie weitere Infos.

Im Announcement werden aber "new reveals" erwähnt. Es wird also auch Neuankündigungen auf dem Partner Preview geben. Um welche Spiele es sich dabei handeln könnte, geht aus der Bekanntmachung nicht hervor. Dass es Shadowdrops im Game Pass geben könnte, ist ebenfalls möglich.

8:38 The Expanse: Osiris Reborn - Bioware ist fast am Ende, aber der Traum von Mass Effect lebt!

Autoplay

Ziemlich sicher ist, dass es auf dem Showcase keine Spiele der hauseigenen Xbox Game Studios geben wird – zumindest war das bei den letzten Ausgaben in den vergangenen Jahren der Fall.

Solltet ihr also auf Neuigkeiten zu beispielsweise Gears of War: E-Day warten, werdet ihr euch vermutlich noch etwas länger gedulden müssen. Im Sommer wird Microsoft mutmaßlich einen weiteren Showcase abhalten, in dem es dann auch First-Party-Updates bzw. Neuankündigungen geben wird.

Der letzte Partner Preview-Showcase fand im November 2025 statt. Themen damals waren unter anderem das neue James Bond-Spiel 007: First Light, der Roguelite-Shooter Armatus und der Action-Platformer Crownsworn. Die Show dauerte ca. 30 Minuten, mit einer ähnlichen Länge rechnen wir auch am Donnerstag.

Was versprecht ihr euch vom Partner Preview-Showcase am Donnerstag?