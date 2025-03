Next Gen-Xbox ist bereits in Entwicklung und wenn dieses Gerücht stimmt, kennen wir auch das erste Spiel dafür

Dass es eine neue Xbox-Generation geben wird, steht fest. Wann sie kommen wird, allerdings noch nicht.

Es ist mittlerweile schon über ein Jahr her, dass Microsoft erstmals offiziell eine neue Xbox-Konsolengeneration anteaste. Konkrete Details zum neuen System gab es seitdem keine, bislang ist lediglich bekannt, dass "der größte technische Sprung in einer Hardware-Generation, den es je gegeben hat" angestrebt wird.

Welche Spiele für die Konsole erscheinen werden, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Nun wurde ein Titel aber konkret im Zusammenhang mit der neuen Xbox genannt und ist damit inoffiziell der erste Xbox-Next Gen-Titel – sofern das Gerücht stimmt, natürlich.

Was ist das für ein Gerücht? Der recht bekannte Call of Duty-Leaker GhostOfHope hat auf X (ehemals Twitter) ein paar angebliche Details zu CoD: Modern Warfare 4 geteilt, das offenbar im Jahr 2026 auf den Markt kommen soll.

37:21 Neue Spiele im März 2025 - Unsere Vorschau für PS5, Xbox Series X/S und PC

Autoplay

Gibt es schon Dev Kits der nächsten Xbox? Bisherige Gerüchte sprechen eher dagegen

Neben Punkten wie "keine Unterstützung für Old-Gen-Konsolen" oder "traditionelle UI" listet der Leaker unter anderem auch auf, dass MW4 auch "auf Dev Kits für die nächste Xbox entwickelt" wird. Das wiederum könnte bedeuten, dass die nächste Microsoft-Konsole Ende 2026 zusammen mit dem Spiel erscheinen könnte.

Im Vergleich zu bisherigen Release-Gerüchten zur neuen Konsole erscheint das allerdings arg früh. In Leaks der amerikanischen Aufsichtbehörde FTC tauchte in der Vergangenheit bereits das Jahr 2028 auf, in Dokumenten im Zusammenhang mit der Activision-Übernahme durch Microsoft war "2027" zu lesen.

Auch eine Meldung aus dem Februar macht die Aussage von GhostOfHope nicht unbedingt glaubwürdiger. Jez Corden von Windows Central schrieb vor einigen Wochen nämlich, dass die neue Microsoft-Konsole einen "wichtigen Meilenstein" erreicht und die frühen Pitch-Phasen verlassen habe. Sollte da etwas dran sein, wäre ein Release der Konsole in knapp anderthalb Jahren zwar nicht undenkbar, aber auch nicht wirklich realistisch.

Generell bewegen wir uns hier aber sehr viel im Konjunktiv. Modern Warfare 4 ist von Activision ebenso wenig bestätigt worden wie die Existenz von Xbox Next-Devkits.

Eine offizielle Aussage von Microsoft gibt es ebenfalls nicht, das Unternehmen äußert sich grundsätzlich nicht zu Gerüchten und Spekulationen. Wann es einen weiteren Teaser zur nächsten Xbox geben wird, ist ebenfalls nicht absehbar, ein Kandidat könnte der Xbox-Showcase im Sommer sein.

Haltet ihr einen 2026er-Release der neuen Xbox für realistisch?