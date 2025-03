Das niedlichste Switch-Spiel gibt's jetzt im Angebot: Für diesen Exklusivhit mit 70 bunten Welten sind 27,99€ ein echtes Schnäppchen!

Bis zum 23. März könnt ihr euch diesen bunten Switch-Hit günstig im Angebot schnappen.

Gerade könnt ihr euch das vielleicht niedlichste unter den vielen niedlichen exklusiven Switch-Spielen günstig im Sonderangebot sichern. Den Hit aus der Welt von Mario, der euch auf eine Reise durch zahlreiche knallbunte Welten schickt, bekommt ihr aktuell schon für 27,99€ direkt bei Nintendo – ein hervorragender Preis, vor allem wenn man bedenkt, was First-Party-Spiele für Switch sonst selbst nach Jahren noch kosten. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot soll noch bis zum 23. März gelten. Übrigens gibt es bei Nintendo gerade noch andere Mario-Spiele günstiger, beispielsweise den Megahit Super Mario Bros. Wonder oder das im letzten Jahr erschienene Mario vs. Donkey Kong.

Switch-Hit im Sale: Rätselt und kämpft euch durch 70 bunte Welten!

Nachdem Toadette während der Schatzsuche entführt wird, muss Captain Toad zu einem großen Abenteuer aufbrechen.

Es geht hier um Captain Toad: Treasure Tracker, das in erster Linie ein Rätselspiel ist, welches aber auch Action, Platforming und spannende Bosskämpfe bietet. Captain Toad und Toadette begeben sich gemeinsam auf Schatzsuche, doch als sie sich gerade am Ziel wähnen, wird Letztere plötzlich von einem riesigen Vogel entführt. Um sie zu retten, bricht Toad zu einer weiten Reise auf, die ihn durch 70 abwechslungsreiche Level führt.

Captain Toad: Treasure Tracker zeichnet sich dabei besonders durch seine Vielfalt aus: Ihr erkundet beispielsweise Spukhäuser, brodelnde Vulkane, sonnige Sandstände und sogar das aus Super Mario Odyssey bekannte New Donk City. Ebenso einfallsreich ist das Rätseldesign, das immer wieder neue Mechaniken einführt und euch beispielsweise mit Kanonen hantieren oder ein Duplikat eures niedlichen Protagonisten erschaffen lässt.

Die Level von Captain Toad: Treasure Tracker müsst ihr oft von allen Seiten betrachten, um auf die richtige Lösung zu kommen.

Dabei kommt eine einzigartige Gameplay-Idee zum Einsatz: Um geheime Wege, Schätze und versteckte Lösungen für die Rätsel zu entdecken, müsst ihr oft den gesamten Level drehen und von allen Seiten untersuchen. Zwischendurch werden euch zudem actionreiche Bonuslevel geboten, in denen es um Geschicklichkeit statt um Intelligenz geht. Ihr könnt allein spielen oder euch im lokalen Koop Unterstützung dazu holen.

Alles in allem ist Captain Toad: Treasure Tracker ein spielerisch spannender und dank seiner bunten Optik und der süßen, toll animierten Figuren herzerwärmender Rätselspaß. Durch die große Anzahl an vergleichsweise kompakten Leveln bekommt man hier ein Spiel, das man gut zwischendurch spielen, in das man sich aber ebenso gut auch stundenlang vertiefen kann. Den aktuellen Angebotspreis von 27,99€ ist das zweifelsfrei wert.