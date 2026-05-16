Subnautica 2 Roadmap - So geht's nach dem erfolgreichen Early Access-Start mit neuen Inhalten weiter

Die Entwickler von Unknown Worlds haben uns zum EA-Start schon ein gutes Spiel serviert. Aber natürlich ist Subnautica 2 noch nicht fertig.

Profilbild von Annika Bavendiek

Annika Bavendiek
16.05.2026 | 12:17 Uhr

Der Subnautica 2-Entwickler hat die erste Roadmap veröffentlicht. Der Subnautica 2-Entwickler hat die erste Roadmap veröffentlicht.

Am 14. Mai startete Subnautica 2 in den Early Access – und das enorm erfolgreich. Der dritte Teil der Survival-Reihe kommt auch im noch unfertigen Zustand schon sehr gut an.

Wie das für einen Early Access aber so üblich ist, fehlen noch Inhalte und technisch muss langfristig auch noch einiges nachgeholt bzw. ausgebessert werden. Was sich Entwickler Unknown Worlds alles für die kommenden Monate auf die To-do-Liste geschrieben hat, wurde jetzt mit der Roadmap bekannt gegeben.

Video starten 19:13 Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum

Early Access Roadmap: Das plant der Subnautica 2-Entwickler für die Zukunft

Unknown Worlds betitelt die Roadmap selbst als "Early Access Roadmap", aber die scheint ganz offensichtlich nicht den ganzen EA-Zeitraum abzugedecken. Immerhin wurde nur zwei große Updates näher ausgeführt, während weitere Inhalte nur grob Erwähnung finden. Außerdem ist auf der offiziellen Webseite von den "nächsten Monaten" die Rede. Und da der Early Access laut Steam zwei bis drei Jahre dauern könnte, dürfte es in Zukunft weitere EA-Roadmaps mit näheren Details geben.

Hier die erste Roadmap:

Die ersten beiden großen Patches konzentrieren sich dabei auf zwei wesentliche Dinge, bringen aber natürlich auch weitere technische und spielerische Optimierungen mit sich:

  • Subnautica 2 Early Access v1.1 - Komfort-Update
  • Subnautica 2 Early Access v1.2 - Koop-fokussiertes Update

So richtig mit neuen Inhalten wie Biomen, Story-Kapiteln und Werkzeugen geht es also erst im Anschluss los.

Wann diese Updates erscheinen, hat der Entwickler noch nicht verraten. Wir dürfen uns aber in den kommenden Monaten auf jeden Fall über folgende Inhalte und Anpassungen freuen:

  • neue Biome
  • neue Kreaturen
  • neue Ressourcen
  • neue Werkzeuge
  • neue Fahrzeuge
  • neues Story-Kapitel
  • Bugfixes
  • Balance-Anpassungen
  • weitere Optimierungen (auch auf Basis des Community-Feedbacks)

Zwischendurch wird es mit Sicherheit auch noch kleineres Updates geben, die gelegentlich ein paar Probleme fixen oder vielleicht sogar mehr zu bieten haben – je nachdem, wie das Community-Feedback ausfällt und der Entwickler darauf reagiert.

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Daher sei auch noch einmal gesagt: Eine Roadmap kann sich jederzeit ändern. Vor allem bei einem Spiel, dass ich im Early Access befindet.

Aber was sagt ihr bislang zum Spiel und wie findet ihr die erste Roadmap? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

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