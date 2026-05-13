71-jähriger spielt zum ersten Mal Zelda: Breath of the Wild und schreibt seinem Sohn nach einer der besten Quests eine süße Nachricht

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein absolutes Meisterwerk und bis heute ein Paradebeispiel für herausragend gutes Open-World-Design. Dass der Abenteuerspaß dabei kein Alter kennt, zeigt diese süße Geschichte.
Breath of the Wild begeistert alle Altersklassen
Die "The Legend of Zelda"-Reihe gehört schon seit 1986, also seit mittlerweile satten 40 Jahren, zum Portfolio von Nintendo. In dieser Zeit sind zahlreiche Ableger erschienen, die heute zu den besten Spielen aller Zeiten gezählt werden. Für viele Fans gilt das 2017 erschienene Breath of the Wild als der bisherige Höhepunkt dieser Entwicklung.
Entsprechend begeistert wird der Titel auch knapp neun Jahre später noch besprochen. Der Reddit-User "laujalb" hat etwa kürzlich in einem Post erzählt, dass sein Vater, der 71 Jahre alt ist, das Spiel gerade zum ersten Mal zockt.
Früher habe der Dad mit ihm und seinem Bruder schon mehrere Zelda-Titel gespielt, aber jetzt sei er eben zum ersten Mal alleine in Breath of the Wild unterwegs.
Er postet auch einen Screenshot von zwei Nachrichten, die ihm der Vater während des Spielens geschickt hat. Offenbar hat er kürzlich die Stadt Taburasa erreicht und die Quest "Auf Expansionskurs" abgeschlossen.
Link zum Reddit-Inhalt
Zur Erinnerung: Dabei handelt es sich um die Nebenquest, bei der Link Dumsda dabei hilft, eine ganze Stadt zu errichten. Sie endet mit der Hochzeit von Dumsda und Pauda und gehört wohl zu den coolsten Nebengeschichten des Spiels.
Der Vater ist wohl ebenfalls begeistert, er schreibt nämlich:
"Ich habe gestern eine schöne Stadt gebaut und bin zu einer Hochzeit gegangen. Für meine Mühen habe ich drei Diamanten bekommen !! Lol"
Später schreibt er noch, dass es das beste Spiel sei, das er je gespielt hat.
In den Kommentaren gibt es viele User, die sich freuen, dass der Vater auch alleine so viel Spaß mit dem Spiel hat. Es melden sich aber auch viele andere, die ebenfalls über 60 oder 70 sind und ihre Liebe zu Breath of the Wild zum Ausdruck bringen.
Ein User schreibt sogar, dass er jetzt 75 Jahre alt sei und BotW gerade zum achten Mal spiele. In der Welt von Hyrule gibt es eben immer etwas zu entdecken und zu erleben. Und dass das Alter dabei keine Rolle spielt, sollte sowieso klar sein.
Welcher Zelda-Titel ist euer absoluter Favorit?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.