Nintendo kündigt 40-minütige Direct für morgen Nacht an

Die letzte Nintendo Direct ist mit der E3 2019 bereits einige Monate her. Gerüchte haben schon angedeutet, dass es in dieser Woche eine neue Ausgabe geben könnte und sie hatten Recht! Nintendo hat nun den nächsten Termin bestätigt.

Wann ist die nächste Nintendo Direct?

In der Nacht vom 04. auf den 05. September um 0 Uhr

Die Show dauert 40 Minuten wird Live auf YouTube gestreamt

wird Live auf YouTube gestreamt Bestätigte Spiele sind Pokémon Schwert & Schild und Luigi's Mansion 3

Im Mittelpunkt stehen Releases, die noch 2019 erfolgen

Wir werden für euch Live die wichtigsten Änderungen mitverfolgen und nachts auf der Website berichten. Am Donnerstagmorgen gibt es dann alle Infos gesammelt bei uns auf der Seite.

Ihr findet den Live-Stream schon eingebettet über diesem Artikel.

Was könnte gezeigt werden?

Die letzte Ausgabe der Show fand zur E3 2019 statt. Es ist also schon eine Weile her, dass das japanische Unternehmen neue Spiele und Updates angekündigt hat. Auf der gamescom 2019 wurde bei der Indie World der Fokus voll und ganz auf die kleineren Projekte gelegt.

Nun wäre es also an der Zeit, die großen Spielen zu beleuchten, die in den nächsten Monaten erscheinen. Dazu gehören The Legend of Zelda: Link's Awakening, Dragon Quest 11 S, Witcher 3 oder Animal Crossing: New Horizons.

Allerdings hat Nintendo in den vergangenen Ausgaben auch immer wieder kleine Überraschungen eingestreut. Gerüchten zufolge könnte es auch Ports von Overwatch und Assassin's Creed 4: Black Flag geben. Vielleicht erfahren wir also auch von bisher unbekannten Releases, die bald noch anstehen. Immerhin passen in 40 Minuten sehr viele Infos. Wir sind gespannt.

Welche Spiele wünscht ihr euch für die kommende Nintendo Direct?