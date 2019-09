Händler listet Assassin's Creed 4 & Rogue für Nintendo Switch

Ubisoft hat in diesem Jahr die Remastered-Versionen von Assassin's Creed 3 und dessen Spin-Off Liberation auf die Nintendo Switch portiert. Nun sind Hinweise für weitere Umsetzungen von Assassin's Creed 4: Black Flag und Assassin's Creed: Rogue Remastered aufgetaucht.

Diese gehen auf einen griechischen Händler zurück, der die beiden Spiele bereits im System gelistet hat. Die Seite The Console Club bietet die Piraten-Ableger als Bundle für circa 40 Euro an. Auch AC 3 und Liberation waren als Bundle für diesen Preis zu haben.

Da bei Letzteren auch die DLCs "Die Tyrannei von König Washington" beinhaltet waren, dürfte ein Port der Nachfolger womöglich die Standalone-Erweiterung "Schrei nach Freiheit" mitliefern, sollte sich der Release bewahrheiten.

Gefunden hat den Eintrag der User Geobros, der seine Entdeckung im Forum von Nintendo Life teilte. Offiziell bestätigt ist ein Switch Release von Black Flag und Rogue damit noch nicht. Vorstellbar wäre es nach den vorherigen Ports allerdings schon, zumal Black Flag bereits für die WiiU erschienen ist.

Worum geht's in Black Flag & Rogue?

In Assassin's Creed 4: Black Flag übernehmen wir die Rolle von Edward Kenway, der im 18. Jahrhundert als Pirat durch die Karibik schippert. Auf seinem Weg kreuzt sich sein Weg mit der Assassinen-Bruderschaft, wodurch er langsam in den uralten Konflikt gegen die Templer hineingezogen wird. Das Spiel legt viel Fokus auf spaßige Seeschlachten, die es bis heute in Assassin's Creed: Odyssey geschafft haben.

Rogue spielt sich sehr ähnlich wie Black Flag. Allerdings schlüpfen wir hier in die Rolle von Shay Patrick Cormac. Der Assassine wechselt zu Beginn des Spiels die Seiten und kämpft fortan während des Siebenjährigen Krieges in Nordamerika für die Templer. Die gegensätzliche Perspektive bleibt bis heute ein Novum für die Assassin's Creed-Spiele.

Hättet ihr Black Flag und Rogue gerne für die Nintendo Switch?