Stray Spielzeit: So lange braucht ihr für das Cyberpunk-Katzenspiel für PS4/PS5

In wenigen Tagen, genauer gesagt ab dem 19. Juli 2022 können wir in Stray als flauschige Katze durch eine in bunten Neonfarbende Cyberpunk-Welt streifen. Aber wie lange dauert eigentlich unser Katzenstreifzug unsgesamt? Publisher Annapurna Interactive hat das bereits auf Twitter in einer QA-Runde verraten.



Die Spielzeit der Story von Stray: Rund 8 Stunden.

Stray soll etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn ihr denn noch alle Sammelgegenstände einsammeln wollt, so Annapurna. Übrigens handelt es sich hierbei um kein Vollpreisspiel. Stray wird digital für 29,99 US-Dollar oder umgerechnet rund 30 Euro zu haben sein.

Gratis mit PlayStation Plus Extra/Premium: Stray wird außerdem direkt als Teil des PS Plus-Abos erscheinen. Sofern ihr ein aktives Extra- oder Premium-Abo habt, dann könnt ihr euch Stray ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Einen ersten Eindruck von Stray könnt ihr euch mit dem unteren Gameplay-Trailer verschaffen:

Stray ist in erster Linie ein Erkundungsspiel, bei dem wir auf vier Pfoten durch eine bunte wie düstere Cyberpunk-Welt streifen, über Dächer, Müllcontainer und Co. hüpfen und mithilfe unseres kleinen Roboter-Kumpels B-12 simple Umgebungsrätsel lösen. Auf unserem Abenteuer müssen wir außerdem mit Feinden wie fiesen Robotern fertig werden, ein klassisches Kampfsystem gibt es hier aber nicht.

Mehr Infos erfahrt ihr in unserer ausführlichen GamePro-Preview zu Stray von unserer hauseigenen Katzen-Enthusiastin Eleen Reinke.

Das Katzen-Abenteuer erscheint am 19. Juli 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC. Übrigens wurden bereits die Trophäen für Stray geleakt, unter anderem müsst ihr 100 Mal miauen und 500 Mal springen und sogar ein Schläfchen halten. Na wenn das nicht nach einem typischen nächtlichen Katzenausflug klingt, dann wissen wir auch nicht mehr weiter.

Freut ihr euch auf Stray und was sagt ihr zur Spielzeit? Reicht die euch aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.