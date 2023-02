Neues Fantasy Life wurde für die Switch angekündigt und bringt starke Animal Crossing-Vibes mit

1:10 FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time - Gemütliche Sim erscheint 2023 für die Switch

Erinnert ihr euch noch an das erste Fantasy Life-Spiel? Es erschien bereits 2014, damals noch auf dem Nintendo 3DS. Jetzt, fast zehn Jahre später, soll die Reihe mit einem neuen Teil wieder aufleben. Während der Nintendo Direct wurde der Nachfolger Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time angekündigt. Ein ziemlich langer Titel, hinter dem eine gemütliche Lebenssimulation steckt, die stark an Animal Crossing erinnert.

Das wissen wir schon über das neue Fantasy Life

Genau wie in Animal Crossing: New Horizons verschlägt es euch im neuen Fantasy Life auf eine Insel, die wir erkunden und gestalten dürfen. Dabei stehen uns verschiedene Berufe zur Auswahl. Dazu gehören nicht nur Handwerksjobs wie Angler*in, beziehungsweise Koch oder Köchin, sondern auch fantastische Berufe wie Magier*in.

Die Spielwelt wird dem Titel "Fantasy Life" also voll und ganz gerecht. Im Trailer können wir neben den eher beschaulichen Bereichen des Insellebens auch einen Schwertkampf gegen einen Drachen bestaunen. Je nachdem, welche Rolle wir einnehmen, können wir unsere Umgebung gestalten. Diese wirkt im Trailer übrigens schon richtig gemütlich:

Wir verbringen unsere Zeit zwischen Palmen, Wasserfällen, hübschen Häuschen und geheimnisvollen Ruinen. Unsere Spielfigur können wir höchstwahrscheinlich wie im Vorgängertitel anpassen. Das Video zeigt außerdem, dass wir nicht nur die Außenbereiche, sondern auch unsere Einrichtung verändern können.

Wie bei einer Lebenssimulation zu erwarten, spielen natürlich auch Freundschaften eine Rolle. Fans der Reihe dürfte es freuen, dass bekannte Charaktere zurückkehren sollen.

Die Besonderheit: Zeitreisen

Spannend ist, dass die Sim eine Zeitreise-Komponente mitbringt. Wir treffen nämlich auf ein mysteriöses Mädchen, dass uns durch die Zeit schicken kann. Dieses Element sollen wir nutzen, um "die Insel zu unserer eigenen zu machen", wie es im Trailer heißt. Wie genau das funktioniert, wissen wir noch nicht.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time erscheint 2023 für die Switch.

Kennt ihr die Reihe und habt ihr nach dem Trailer Lust auf das Spiel? Welche Komponente findet ihr besonders spannend?