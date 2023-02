Überraschung: Metroid Prime könnt ihr ab sofort auf eurer Nintendo Switch spielen

Eine der großen Überraschungen in doppelter Hinsicht war der Auftritt von Kopfgeldjägerin Samus Aran, die noch heute in Metroid Prime auf die Nintendo Switch kommt. Allerdings nicht in Form eines einfachen Ports, sondern in Form einer Remaster-Version.

Wann erscheint Metroid Prime für die Switch? Das Spiel soll laut Nintendo im Anschluss an die Präsentation in den eShop der Nintendo Switch kommen, müsste demnach in den kommenden Minuten erhältlich sein. Eine physische Version soll hingegen am 03. März im Laden stehen.

Was kostet das Remaster? Der Preis für die überarbeitete Neuauflage ist bereits bekannt und liegt bei 40 Euro.

Das bietet Metroid Prime Remastered

Nachfolgend führen wir euch alle Verbesserungen der Neuauflage für die Nintendo Switch auf:

HD-Grafik

überarbeiteter Ton

neue Konzeptgalerie

neue Steuerungsoptionen (Doppel-Stick und Gyro)

Den ersten Trailer zur Remaster-Version könnt ihr euch hier anschauen, um einen besseren Eindruck von der grafischen Überarbeitung zu bekommen:

1:18 Metroid Prime Remastered mit Gameplay-Trailer angekündigt

Stillschweigen um Metroid Prime 4

Viele von euch hätten sich sicher nach langer, langer Stille um Metroid Prime 4 endlich ein Lebenszeichen zum frischen Ableger gewünscht. Das bleibt aber weiter aus.

Wie es also um Samus neues Abenteuer steht, nachdem die Entwicklung bereits 2018 komplett neu gestartet wurde, bleibt weiter ein Geheimnis und wir können nur hoffen, dass wir vielleicht auf der kommenden Nintendo Direct mehr erfahren.

Alle Infos aus der Nintendo Direct

Ihr habt die Nintendo Direct verpasst und wollt alle Ankündigungen nachholen? Auf GamePro.de findet ihr bereits eine vollständige Übersicht mit allen Highlights und sonstigen Spielen, die während der rund 40 Minuten am späten Mittwochabend gezeigt wurden.

Freut ihr euch auf das Metroid Prime Remaster und was sagt ihr zu Teil 4?