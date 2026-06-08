Breaking: Große Nintendo Direct für morgen offiziell angekündigt

Wahrscheinlich habt ihr bereits damit gerechnet, dass im Summer Game Fest-Zeitraum auch ein Switch 2-Showcase stattfindet. Jetzt haben wir Gewissheit. Nintendo hat eine große Direct angekündigt und schon morgen ist es so weit!
Das ist der große Switch (2)-Showcase morgen
- Wann findet die Nintendo Direct im Juni statt? Morgen, am 9. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit.
- Wie lange dauert die Direct? Wir können uns auf ganze 50 Minuten neue Ankündigungen einstellen.
- Wo könnt ihr die Nintendo Direct live anschauen? Auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen. Wir sind aber bei GamePro natürlich auch mit einem Live-Ticker für euch mit dabei.
Link zum BlueSky-Inhalt
Das Datum und die Uhrzeit wurden von Nintendo zunächst via App geteilt. Hier bekommt ihr noch mal einen Überblick über die anderen Showcases des Summer Game Fests:
Was könnte bei der Nintendo Direct gezeigt werden?
In einer Pressemitteilung hat Nintendo jetzt zudem verraten, dass im Fokus vor allem Spiele stehen sollen, die dieses Jahr für die Switch oder Switch 2 erscheinen werden, was aber nicht heißt, dass es sich ausschließlich um 2026er-Releases handeln muss.
Der Gerüchteküche zufolge könnte ein ganz neues Wario-Spiel enthüllt werden, das schon seit geraumer Zeit in Arbeit sein könnte.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.