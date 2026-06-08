Breaking: Große Nintendo Direct für morgen offiziell angekündigt

Morgen gibt's neue Ankündigungen für die Switch 2.

Wahrscheinlich habt ihr bereits damit gerechnet, dass im Summer Game Fest-Zeitraum auch ein Switch 2-Showcase stattfindet. Jetzt haben wir Gewissheit. Nintendo hat eine große Direct angekündigt und schon morgen ist es so weit!

32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

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Das ist der große Switch (2)-Showcase morgen

Wann findet die Nintendo Direct im Juni statt? Morgen, am 9. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit.

Morgen, am 9. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit. Wie lange dauert die Direct? Wir können uns auf ganze 50 Minuten neue Ankündigungen einstellen.

Wir können uns auf ganze 50 Minuten neue Ankündigungen einstellen. Wo könnt ihr die Nintendo Direct live anschauen? Auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen. Wir sind aber bei GamePro natürlich auch mit einem Live-Ticker für euch mit dabei.

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Das Datum und die Uhrzeit wurden von Nintendo zunächst via App geteilt. Hier bekommt ihr noch mal einen Überblick über die anderen Showcases des Summer Game Fests:

Was könnte bei der Nintendo Direct gezeigt werden?

In einer Pressemitteilung hat Nintendo jetzt zudem verraten, dass im Fokus vor allem Spiele stehen sollen, die dieses Jahr für die Switch oder Switch 2 erscheinen werden, was aber nicht heißt, dass es sich ausschließlich um 2026er-Releases handeln muss.

Der Gerüchteküche zufolge könnte ein ganz neues Wario-Spiel enthüllt werden, das schon seit geraumer Zeit in Arbeit sein könnte.