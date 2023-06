Gerücht: Nintendo Direct bis Freitag und das könnte gezeigt werden

Noch in dieser Woche könnte uns eine Nintendo Direct bevorstehen.

Zwar blieb die E3 in diesem Jahr erneut aus, dennoch haben wir von Sony über Microsoft bis hin zu Publishern wie Ubisoft erfahren, was uns in den kommenden Monaten und über das Jahr hinaus erwartet. Nicht unüblich war, dass sich Nintendo aus der kompletten Event-Saison herausgehalten hat und wie üblich sein eignes Süppchen in Form von über das Jahr verteilten Nintendo Directs köchelt. Die nächste Direct könnte uns laut mehreren Quellen noch in dieser Woche bevorstehen und wir werfen einen Blick in die Glaskugel und sagen, welche Spiele gezeigt werden könnten. (via Comicbook)

Was sagt die Gerüchteküche zum Datum der Nintendo Direct? Heiß gehandelt wird der Zeitraum vom 20 Juni bis zum 23. Juni, also bis Freitag dieser Woche.

Woher die Nintendo Direct-Gerüchte stammen

Zum einen von Nintendo-Leaker Nate the Hate und, wie Insider-Gaming berichtet, der brasilianischen Website Universo Nintendo, die zur nächsten Direct folgendes schreibt:

Nach Informationen von Universo Nintendo durch vertrauenswürdige, anonymen Quellen, sollte eine Nintendo Direct bis zum 23. Juni stattfinden. Ob es sich um eine große oder kleine Show handelt, ist derweil noch nicht bekannt.

Wie bei Gerüchten üblich, solltet ihr die Aussagen mit Vorsicht genießen.

Warum eine zeitnahe Direct wahrscheinlich ist

Zum einen aufgrund des zeitnahen Release von Pikmin 4 am 21. Juli, das als größeres AAA-Exclusive sicher noch einmal ins Rampenlicht gerückt wird. Zum anderen, weil wir abseits kleinerer Ausnahmen noch nicht wissen, was uns auf der Nintendo Switch in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Welche Spiele 2023 erscheinen, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2023: Alle bestätigten neuen Games im aktuellen Jahr von Sebastian Zeitz

Um diese Spiele könnte es gehen

Neben Pikmin 4 erscheint bereits in wenigen Tage der 1-2 Switch-Nachfolger Everybody 1-2 Switch und Nintendo könnte zeigen, welche Partyspiele diesmal mit dabei sind. Weiter warten wir zudem auf ein Lebenszeichen von Metroid Prime 4 und auch die Ankündigung eines neuen Mario-Spiels ist nach einem aktuellen Gerücht überaus wahrscheinlich.

Demnach sollen bei Nintendo bereits ein 2D-Super Mario, Mario Baseball, ein Remaster von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor und Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen fix und fertig auf Halde liegen. Abschließend könnte uns Nintendo auch verraten, wann in 2023 die Animal Crossing-Alternative Fantasy Life i erscheint:

3:00 Neuer Fantasy Life i-Trailer zeigt Gameplay aus der Animal Crossing-Alternative

Abschließend soll auch ein Gerücht nicht unerwähnt bleiben, welches das "Remake eines SNES-Klassikers" beinhaltet und bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Remake von Fire Emblem 4 handelt. Sollten wir Offizielles von Nintendo erfahren, werden wir euch natürlich so schnell es geht auf dem Laufenden halten.

Welches Spiel wollt ihr unbedingt in der kommenden Nintendo Direct sehen, Metroid Prime 4 oder das neue 2D-Mario?