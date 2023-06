Könnten wir schon im Juli einen Nintendo Switch-Showcase bekommen?

Noch bevor die große Sommer-Spielemesse E3 abgesagt wurde, hatte Nintendo bekannt gegeben, dass sie nicht am Event teilnehmen würden. Grund dafür: Die E3-Show passe nicht zu Nintendos Plänen. Viele Fans rechnen jetzt stattdessen mit einer großen Show im September, auf der Nintendo traditionell die Spiele für die zweite Jahreshälfte enthüllt.

Tatsächlich könnte uns aber bereits einige Monate früher etwas erwarten, zumindest wenn es nach Brancheninsider Jeff Grubb geht. Demnach könnte nämlich schon im Juli etwas passieren – und das wäre nicht das erste Mal für Nintendo.

Nintendo Switch-Show könnte schon vor September kommen

Im Giant Bomb-Podcast (ab 1:21:30 Min) hat der Journalist und Insider auch über neue Gerüchte zu einer möglichen Nintendo Direct im Sommer gesprochen.

Seiner Einschätzung nach muss Nintendo sich nicht zwingend an die traditionelle Direct im September halten. Laut seinen Quellen könnte es sogar schon deutlich früher soweit sein:

Aktuell ist es nur frühes Rumoren, aber ich kann sagen, dass ich gehört habe, dass etwas im Juli passieren wird. Ich habe keine Ahnung wie sie es nennen werden, ob eine richtige Direct, eine Partner-Direct, eine Third Party-Showcase-Direct oder Direct Mini. Es scheint, als solltet ihr etwas derartiges frühestens nächsten Monat erwarten, wenn es überhaupt passiert. Aber es wirkt ziemlich wahrscheinlich, dass nächsten Monat irgendetwas mit Nintendo kommen wird.

Schon früher gab es Ankündigungen im Juli: Auch wenn der Juli für eine Direct eher ungewöhnlich wirken mag, es wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo große Ankündigungen in diesem Monat rausbringt. So wurden auch schon die Switch Lite 2019 und die Switch OLED 2021 jeweils im Juli enthüllt. Gut möglich also, dass Nintendo hier eine größere Ankündigung plant, selbst wenn es keine Direct geben sollte. Bislang handelt es sich aber natürlich um unbestätigte Gerüchte, es ist also ohnehin Vorsicht geboten.

Nintendo könnte eine Lücke füllen

Ohnehin würde eine Direct im Sommer sich anbieten, schließlich sehen Nintendos Pläne für die zweite Jahreshälfte 2023 bislang noch äußerst dünn aus. Zwar erscheinen durchaus noch einige Exklusives wie Pikmin 4 oder Disney Illusion Island im Juli, danach gibt es aber wenig für die Hybrid-Konsole.

Viele Fans auf Reddit hoffen natürlich auch auf ein Lebenszeichen von Metroid Prime 4, von dem wir zuletzt 2022 etwas gesehen haben:

Auch eine Erweiterung für das frisch erschienene The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht bei vielen Fans natürlich ganz weit oben auf der Wunschliste. Es wird also höchste Zeit, dass Nintendo etwas konkretere Pläne für die zweite Jahreshälfte 2023 enthüllt.

Glaubt ihr an eine Nintendo Direct im Juli und welche Spiele würdet ihr unbedingt sehen wollen?