Tech-Experte hat ein Switch 2-Mainboard gekauft und die verbaute Technik analysiert - sie ist vier Jahre alt, hat aber trotzdem richtig Power

Der Youtuber Geekerwan hat eine Nintendo Switch 2-Platine in die Finger bekommen und einer Tiefenanalyse unterzogen.

Die Switch 2 wurde vor Wochen enthüllt, noch immer hat Nintendo aber nicht in Gänze verraten, was die verbaute Technik eigentlich kann. Dank eines YouTubers wissen wir jetzt aber deutlich mehr. Er hat auf einer chinesischen Handelsplattform Xianyu für knapp 150 Dollar das Mainboard einer Nintendo Switch 2 gefunden und gekauft – obwohl die Konsole noch gar nicht veröffentlicht wurde.

Der Chip der Nintendo Switch 2 hat ganz schön viel Zeit auf dem Buckel

Zwar hatte der YouTuber seine Zweifel, dass es sich um eine echte Switch 2-Platine bei dem Angebot handelt, als sie jedoch bei ihm eintraf, wurden ziemlich schnell alle Zweifel zerstreut. Er konnte die Switch 2 nicht starten, bei genauen Untersuchungen deckten sich allerdings alle bisherigen offiziellen wie inoffiziellen Informationen zur neuen Nintendo-Konsole mit dem Mainboard, das vor ihm lag.

Unter einem hochauflösenden Digitalmikroskop entdeckte er die T239-A1-Kennung auf dem Prozessor der Switch 2-Platine – der Produkt-Code taucht seit mehreren Jahren in Leaks auf. Dahinter ist auch zu erkennen, dass der sogenannte SoC (System on a Chip, also ein Verbund aus mehreren Computer-Komponenten auf einem Chip) bereits 2021 vom Grafikhersteller Nvidia "getaped" wurde.

Beim Tape-Out handelt es sich um den Zeitpunkt, an dem Chip-Hersteller die Druckvorlagen von Prozessoren zu einer Fabrik schicken. Das Design des T239 ist also tatsächlich 2021 abgesegnet worden, ähnlich wie bei der Switch 1 ist die Architektur des Handhelds daher wieder ein wenig in die Jahre gekommen.

Das ist aber gar kein schlechtes Zeichen: Viele Konsolen nutzten in der Vergangenheit ältere Chip-Architekturen, um Kosten zu sparen und energieeffizientere Prozessoren zu nutzen. Das gilt umso mehr für kompakte Handhelds, die aufgrund ihrer Funktionsvielfalt, Einschränkungen bei der Kühlung und Komplexität nicht die neueste Technik verbauen können, ohne komplett den finanziellen Rahmen zu sprengen.

Das zeigt auch ein Vergleich zwischen einer anhand der gewonnenen Daten modifizierten RTX 2050-Grafikkarte, die ein ähnliches Technikfundament wie die Switch 2 verwendet: Geekerwan erzielte im Zusammenspiel mit DLSS-Upscaling in Cyberpunk 2077 spielbare Framerates über 30 fps, wohlgemerkt ohne Optimierungen, die CD Projekt RED auf dem echten Handheld dann vornehmen kann.

Ab Minute 9:50 könnt ihr seine Framerate-Tests sehen:

Auch eine PS4 wird im Handheld-Modus geschlagen, im angedockten TV-Modus sogar um Längen. Und auch im CPU-Test – bei der die vierte PlayStation-Generation notorisch schwach aufgestellt war – liegt die Nintendo Switch 2 weit vorn. Sogar das Steam Deck kann in einigen Benchmarks übertrumpft werden, auch wenn es nicht in jeder Hinsicht reicht.

1:03 Nintendo Switch 2: Wir konnten die ersten Spiele-Highlights auf einem Event bereits ausprobieren

Der YouTuber hat noch ein paar weitere Details herausgefunden

Die Ausgangslage ist also trotz älterer Architektur zusammengefasst ziemlich gut, denn die verbaute Technik inklusive dem flotten 120 Hertz-Display ist für den veranschlagten Preis absolut konkurrenzfähig und aller Voraussicht nach eine ganze Spur energieeffizienter.

Auch wenn wohl ein wenig mehr Effizienz möglich gewesen wäre, denn der T239 wird in einem Verfahren gefertigt, das 8 Nanometer- und 10 Nanometer-Fertigungen kombiniert. Kleinere Strukturen sind stromsparender, den Umstieg auf 5 oder 6 Nanometer könnte Nintendo aus Kostengründen aber für eine spätere Revision, beispielsweise mit einem OLED-Bildschirm, planen.

Quasi genau wie bei der ersten Nintendo Switch.

Reicht euch aus, was die Nintendo Switch 2 liefert? Oder hättet ihr euch neuere Technik gewünscht, auch wenn der Handheld dann teurer geworden wäre?