Clair Obscur Expedition 33: Fan springt aus Witz wie in Super Mario 64 gegen die Gemälde in der Villa, findet dabei geheimen Raum mit Items

Bilder sollten wir immer genau unter die Lupe nehmen.

Obwohl Clair Obscur: Expedition 33 ein sehr geradliniges Spiel ist, gibt es am Wegesrand sehr viele optionale Gebiete und Geheimnisse zu entdecken. Ein Spieler entdeckte eins davon, weil ihn das Spiel an einer bestimmten Stelle an Super Mario 64 erinnerte.

"Die Gemälde erinnern mich an Super Mario 64"

In einem ziemlich witzigen Video sehen wir, wie Streamer "Cptnwakka" auf ein besonderes Geheimnis gestoßen ist. In der anfangs sehr geheimnisvollen Villa schaut er sich mit seiner Gruppe um und bewundert die Gemälde, die im gesamten Haus hängen.



Diese erinnerten ihn direkt an die Bilder in Super Mario 64, durch die man im Schloss in andere Welten springen konnte. Während er darüber spricht, springt er wie im Nintendo-Klassiker und eigentlich nur zum Spaß gegen ein Gemälde. Und Überraschung – er entdeckt dadurch einen geheimen Raum.

Im Clip könnt ihr euch das Ganze anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Sichtlich überrascht hört er sofort auf zu reden und muss – wie wir beim Zuschauen – herzlich lachen. Das war wirklich ein witziger Zufall und hat sich auch gleich noch gelohnt, denn das dort versteckte Item ist ziemlich nützlich.

Wenn ihr wissen wollt, wo ihr den Raum selbst entdecken könnt, verraten wir euch das natürlich auch noch.