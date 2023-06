Japanische Nintendo Direct zeigt exklusives Spiel, das wir nicht bekommen – jetzt muss ich wohl auswandern

Schon dieses Bild erzeugt in mir ein "Haben wollen"-Gefühl.

Die Nintendo Direct im Juni 2023 hatte für mich einige Highlights zu bieten. Egal ob das Super Mario RPG-Remake, Super Mario Bros. Wonder oder die Metal Gear Collection: Meine Switch freut sich zusammen mit mir enorm auf die kommenden Monate.

Und doch hätte das Highlight-Portfolio noch größer sein können – wenn Nintendo ein bestimmtes Spiel auch in der westlichen Direct-Ausgabe gezeigt hätte. Stattdessen war es exklusiv in Japan zu sehen und ist wohl auch nur dort für den Release vorgesehen.

Spiritueller Goemon-Nachfolger

Um welches Spiel geht es? Nintendo zeigte auf der japanischen Direct einen spirituellen Nachfolger der Mystical Ninja Starring Goemon-Serie. Der Name: Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! Ja genau. Und den ersten Gameplay-Szenen nach zu urteilen orientiert sich das Spiel am ersten N64-Ableger.

Hier könnt ihr euch die Szenen anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Und spätestens hier bin ich hellhörig geworden. Denn ich LIEBE speziell die N64-Goemon-Spiele, habe sie damals rauf- und runtergespielt. Falls ihr noch nie von den Spielen gehört habt: Die Goemon-Titel sind recht klassische Action-Plattformer, in denen ihr den blauhaarigen Helden durch diverse Schauplätze im feudalen Japan steuert, Gegner bekämpft und Hindernisse überwindet.

Das mag möglicherweise nicht sonderlich spannend klingen, wird es aber spätestens durch die ziemlich humorvolle Inszenierung sowie Elemente, die scheinbar so gar nicht zum Setting passen wollen – wie etwa Mecha-Kämpfe.

Tobias Veltin Das N64 zählt zu den prägendsten Konsolen in Tobis Leben. Auf dem Nintendo-System verfiel er Klassikern wie Turok 2, Top Gear Rally, Banjo Kazooie oder The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Zahlreiche andere – wenn auch deutlich kleinere – Perlen hat er ebenfalls immer noch in bester Erinnerung. Wie die Goemon-Spiele.

Release irgendwann in Europa?

Das auf der japanischen Direct gezeigte Spiel scheint EXAKT in diese Richtung zu gehen und auch, wenn ich wenig vom Japanisch verstanden habe, weiß ich, dass ich dieses Spiel unbedingt brauche. Ich habe sogar schon überlegt auszuwandern – natürlich nur im Spaß, und klammere mich jetzt an eine winzige Hoffnung.

Denn: Schon in der Vergangenheit hatte Nintendo vereinzelte "exklusive" Spiele auf der japanischen Nintendo Direct gezeigt. Von denen schafften es die meisten nicht in den Westen – wie etwa der spielbare Sommerurlaub Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation – es gibt aber auch eine Ausnahme. Denn das zunächst exklusiv in Japan erhältliche Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor wurde 2022 auch im Westen veröffentlicht.

Wer weiß: Vielleicht hat Nintendo mit dem inoffiziellen Goemon-Nachfolger ja ebenfalls ein Einsehen und bringt es irgendwann auch zu uns. Ich kann warten.

Wie sieht es bei euch aus: Kennt ihr die Goemon-Spiele?