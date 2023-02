Nintendo Direct in Japan hatte ein Bonus-Spiel, das es bei uns nicht zu sehen gab

Eines konnte man der Februar-Direct von Nintendo wirklich nicht vorwerfen: Spiele-Mangel. Denn im Showcase wurden über 30 Titel gezeigt, darunter etwa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 oder das neue Professor Layton-Spiel. Alle Ankündigungen der Direct findet ihr in unserer Übersicht.

Trotzdem gab es ein Spiel, das wir hierzulande nicht zu sehen bekamen und das ausschließlich Bestandteil der japanischen Direct-Ausgabe war. Was auch darauf schließen lässt, dass mit einem Release in westlichen Märkten nicht unbedingt zu rechnen ist.

Ein spielbarer Sommerurlaub

Um welches Spiel geht es denn jetzt? Das Spiel heißt Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation und versetzt uns in die Rolle eine zehnjährigen Mädchens im titelgebenden Sommerurlaub. Und dort stehen einige Aktivitäten an, etwa die Erkundung der Urlaubsumgebung, Schmetterlinge fangen, schwimmen und vieles mehr. Der Release ist für den Sommer 2023 geplant.

Der japanische Trailer zeigt euch ein paar Impressionen des Spiels:

Auch wenn es kurios klingt: Diese Art von Spielen – also in der Rolle eines Kindes die Sommerferien "nachspielen" – ist in Japan grundsätzlich sehr beliebt, was sich unter anderem an der Popularität der Boku no Natsuyasumi-Serie ablesen lässt. In den Westen schaffte es diese Reihe nie, mit einer Ausnahme.

Nur Shin-Chan kam in den Westen

Denn im letzten Jahr erschien mit dem nicht gerade kurzen Titel Shin-Chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey ein Spiel mit eben jenem Konzept und der Shin-Chan-Lizenz auch in Deutschland für die PS4 und die Nintendo Switch:

Bevor ihr euch zu früh freut: Das bedeutet natürlich nicht, dass wir auch bei Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation, das übrigens aus der Feder von Kaz Ayabe, dem Schöpfer der Boku no Natsuyasumi-Serie stammt, mit einem deutschen Release rechnen können. Im Gegenteil, es hatte sicherlich seinen Grund, warum die Ankündigung nur in Japan gezeigt wurde. Wir werden also mit den Titeln Vorlieb nehmen müssen, die hierzulande auf der Switch erscheinen werden. Ein echtes Luxusproblem, denn über mangelnde Auswahl können wir uns ja wie erwähnt nicht beklagen.

