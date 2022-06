Nintendo Direct Mini angekündigt: Nintendo zeigt noch in dieser Woche Third-Party-Spiele

Nintendo hat eine neue Nintendo Direct angekündigt. Konkret handelt es sich um eine "Mini"-Ausgbabe, in der vor allem Neuigkeiten und Ankündigungen zu Third-Party-Titeln angekündigt werden. Bereits in dieser Woche soll es soweit sein.

Hier die wichtigsten Fakten zur nächsten Nintendo Direct:

Termin: 28. Juni 2022

28. Juni 2022 Uhrzeit: 15 Uhr deutscher Zeit

15 Uhr deutscher Zeit Länge: Ca. 25 Minuten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was wird Nintendo zeigen?

Aufgrund des "Mini"-Formats solltet ihr nicht davon ausgehen, dass Nintendo News und Infos zu den First-Party-Produktionen wie etwa dem heiß erwarteten The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 veröffentlicht. Stattdessen werden Titel von Third-Party-Publishern im Fokus stehen. In der Pressemitteilung zum Event heißt es:

In der rund 25-minütigen Präsentation erhalten Fans Neuigkeiten zu kommenden Nintendo Switch-Titeln von Nintendos Partner-Studios und Publishern.

Geht es auch etwas genauer? Wie üblich bei solchen Veranstaltungen wird man sich überraschen lassen müssen. Ein heißer Kandidat könnte immerhin Hollow Knight: Silksong sein, das während des Xbox & Bethesda-Showcase einen kurzen Auftritt hatte. Konkrete Informationen zu einem Release fehlen dort aber nach wie vor. Möglich, dass diese nun auf der Nintendo Direct Mini präsentiert werden.

Zwei Directs innerhalb von 6 Tagen

Die Nintendo Direct Mini ist schon die zweite Direct-Veranstaltung innerhalb von 6 Tagen. In der vergangenen Woche hielt Nintendo eine monothematische Direct-Ausgabe ab, in der es ausschließlich um Xenoblade Chronicles 3 ging.

Was erhofft ihr euch von der kommenden Direct-Show?