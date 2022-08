Nintendo Direct im September 2022: Darum ist ein Livestream durchaus wahrscheinlich

Nach der Nintendo Direct ist bekanntlich vor der Nintendo Direct. Stellt sich nur wieder einmal die Frage, wann es soweit sein wird. Die letzte große Direct, auf der auch mehrere Titel gezeigt wurden, fand im Februar diesen Jahres statt. So langsam dürfte also eine zweite Show anstehen, oder etwas nicht?

Tatsächlich erwarten Nintendo-Fans eine baldige Ankündigung, was auch gar nicht so weit hergeholt ist, wenn man sich Nintendos Rhythmus so anschaut.

Alle Jahre wieder im September

Nintendo ist ein Gewohnheitstier. Mal abgesehen von leichten Abweichungen, beispielsweise durch die Pandemie oder Specials für die E3, finden die meisten großen Nintendo Directs jedes Jahr im Februar und September statt. Hier eine kleine Übersicht, wann die letzten großen Directs waren:

4. September 2019 (Mittwoch)

20. Februar 2020 (Donnerstag) - Animal Crossing: New Horizons Special

3. September 2020 (Donnerstag) - Super Mario Bros. 35th Anniversary

17. September 2020 (Donnerstag)

17. Februar 2021 (Mittwoch)

15. Juni 2021 (Mittwoch) - spezielle E3-Aufgabe

23. September 2021 (Donnerstag)

9. Februar 2022 (Mittwoch)

Bei diesen Daten muss man also kein wahrsagerischen Fähigkeiten besitzen, um den September 2022 als Monat festzuhalten, in dem eine neue Nintendo Direct stattfinden könnte. Das exakte Datum lässt sich dagegen aktuell nur schwer vorhersagen, aber als Wochentag dürfte ein Mittwoch oder Donnerstag in Frage kommen. Zuletzt, also mit der Nintendo Direct im Februar 2022, lagen wir mit dieser Rechnung zumindest richtig. Also haltet im September die Augen nach eine Ankündigung offen.

Weitere Hinweise gefällig? Dass es im September endlich wieder soweit sein könnte, darauf lässt auch ein Fund von Fans schließen. Die haben nämlich über die Googlesuche bemerkt, dass die offizielle Webseite von Nintendo frisch aktualisiert wurde, was durchaus ein Vorbote für viele neue Informationen sein könnte, die nach einer Direct freigeschaltet werden. (via Comicbook)

Aber Achtung: In Stein gemeißelt ist natürlich nichts. Bislang hat Nintendo sich nicht zum Termin einer nächsten möglichen Direct geäußert. Wir haben trotzdem einmal für euch nachgefragt.

Welche Spiele könnten auf der nächsten Nintendo Direct gezeigt werden?

Der nächste große Nintendo-Titel ist Splatoon 3, das am 9. September erscheint. Da es dazu aber am 10. August eine eigene Direct gab, werden sich die Neuigkeiten dazu, wenn überhaupt, wohl eher in Grenzen halten. Ähnlich sieht es mit Pokémon Karmesin & Purpur aus. Die letzte Pokémon Presents fand am 3. August statt, ist also auch noch nicht lange her.

Ihr freut euch schon auf Splatoon 3? Hier gibt's nochmal einen Trailer:

Wahrscheinlicher sind da neue Einblicke zur Switch-Portierung von Dorfromantik (29. September), Return to Monkey Island (19. September) und A Plague Tale: Requiem (18. Oktober) mit dabei. Außerdem sollte wir noch einige weitere Titel zu sehen bekommen, die ebenfalls noch dieses Jahr sowie Anfang 2023 für die Switch kommen. Ein großer Kandidat wäre hier Hogwarts Legacy, das auf den 10. Februar 2023 verschoben wurde und noch auf einen Switch-Termin wartet.

Ganz sicher dürften dagegen Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Bayonetta 3 sein, da die Spiele am 20. und 28. Oktober für die Switch erscheinen und Nintendo hier sicherlich nochmal die Werbetrommel rühren will.

Was glaubt ihr, wann die nächste Nintendo Direct stattfindet und welche Spiele so gezeigt werden?