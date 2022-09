Nächste Nintendo Direct enthüllt wohl ein weiteres Highlight für die Switch

Dass wir noch im September während einer Nintendo Direct erfahren, welche weiteren Highlights wir 2022 für die Switch bekommen, das wird immer wahrscheinlicher. Erst vor wenigen Tagen machte das Gerücht die Runde, Ports der Zelda-Spiele The Wind Waker und Twilight Princess würden während der Show für die Hybridkonsole angekündigt. Nach neuen Informationen zur Show, wartet Minimum noch eine weitere sehr schöne Überraschung auf uns.

It Takes Two soll auf Nintendo Direct angekündigt werden

Bei dieser Überraschung handelt es sich um den Gewinner des "Game of the Year"-Awards 2021, It Takes Two, das auch für uns eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten ist. Aktuell ist das Spiel allerdings nur auf PS4/PS5, Xbox-Konsolen und PC verfügbar.

Woher stammt das Gerücht? Die Infos stammen von gleich zwei glaubwürdigen Quellen. Zum einen von Leaker The Snitch, der mit jeder seiner meist kryptischen Aussagen bislang voll ins Blaue traf und jetzt auf seinem Discord-Channel eine mehr als eindeutige Emoji-Reihenfolge postete:

Zum anderen stammen die Infos von Branchen-Insider Jeff Grubb, der während des The Nintendo Shack-Podcasts über einen It Takes Two-Port für die Switch spricht. Zumindest habe er das gleich The Snitch auch von seinen Quellen erfahren.

Das ist It Takes Two

Habt ihr bislang noch nichts von It Takes Two gehört, helfen wir euch natürlich gerne auf die Sprünge. Für eine kompakte Zusammenfassung schaut gerne in unser Preview-Video zum Spiel:

Meist in der Third Person, steuert ihr May und Cody, die sich in einer waschechten Ehekrise befinden und von einem sprechenden Buch erzwungenermaßen therapiert werden. Die Geschichte kommt mit viel Humor daher, hat aber auch seine durchaus ernsten Seiten.

Das Action-Adventure könnt ihr ausschließlich zusammen mit einer weiteren Spieler*in zocken, eine Kopie zu kaufen reicht aber vollkommen aus. Entscheidet ihr euch dafür, erlebt ihr über 10-12 Stunden eines der kreativsten und abwechslungsreichsten Spiele der vergangenen Jahre, das euch alle 10 Minuten mit einer neuen coolen Idee überrascht.