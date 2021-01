Schon seit Jahren wird über eine mögliche Nintendo Switch Pro diskutiert, also ein verbessertes und technisch deutlich stärkeres Modell der Nintendo-Konsole, die ursprünglich im März 2017 ihren Erst-Release hatte. Wir fassen in diesem Artikel den jeweils aktuellen Stand zusammen.

Hinweis: Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

Inhaltsverzeichnis

Alle Leaks, Gerüchte und was Insider als auch Nintendo selbst zu eine Nintendo Switch Pro sagen, könnt ihr in den jeweiligen Abschnitten nachlesen.

Wie wahrscheinlich ist eine Nintendo Switch Pro?

Das spricht für eine Nintendo Switch Pro

Nintendo darf nicht stillstehen: Auch wenn Nintendo erfolgreich seine eigene Strategie fährt und nicht in direkter Konkurrenz mit der neuen PS5 und Xbox Series X steht, darf sich das Unternehmen nicht auf seinen Erfolgen ausruhen. Der Markt und Spieler*innen entwickeln sich weiter, worauf auch Nintendo reagieren muss bzw. könnte, um so die Nachfrage weiter zu stärken. Außerdem muss die Hardware entsprechend stark sein, um auch zukünftig Portierungen von aufwendigen Spiele zu ermöglichen.

Wer Switch Lite sagt, muss auch Switch Pro sagen?! Im März 2019 berichtete das Wall Street Journal darüber, dass Nintendo im selben Jahr noch zwei neue Konsolen auf den Markt bringen wird. Eine günstige Konsole, die für Casual Gamer gedacht ist, und eine leistungsstärkere Version für Spieler*innen mit höheren Ansprüchen. Mit der Nintendo Switch Lite erschien auch die günstigere Switch, fehlt also nur noch ein Pro-Modell, auch wenn sich das damit längst verspätet.

Die Switch kommt in die Jahre: Im März 2017 erschien die Nintendo Switch und hat damit schon rund vier Jahre auf dem Buckel. Aufgrund des Alters, sowie der neuen PS5 und Xbox Series X/S, erwartet der Analyst Serkan Toto von Kantan Games eine generalüberholte Switch.

Vermeintlicher Leak bei Media Markt Polen: Der polnische Online Shop von Media Markt listete vor einigen Monaten Produkte mit der Überschrift "Nintendo Switch and Nintendo Switch Pro Consoles". Sofern es sich dabei nicht um einen Fehler, sondern lediglich ein Versehen handelt, deutet das auf eine Nintendo Switch Pro hin.

Dataminer finden Hinweise in Switch-Firmware: Besonders auffällig sind auch die Funde von bekannten Dataminern. Zum einen fand Mike Heskin in der Firmware 10.0.0 der Switch einen neuen Formfaktor für eine Switch, die mit zwei Displays an eine Art Wii U-Konzept erinnert. SciresM entdeckte dagegen in der Firmware Hinweise auf eine neue Switch, die auf den Codenamen Aula hört:

27 3 Mehr zum Thema Nintendo Switch Pro: Details zu "Aula"-Modell mit 4K, OLED & neuem Dock geleakt

Das spricht gegen eine Nintendo Switch Pro

Nintendo ist nicht im Zugzwang, wenn es nach den Verkaufszahlen der Nintendo Switch geht. Der große Erfolg der Konsole erfordert damit keinen Handlungsbedarf seitens Nintendo, was auch der Branchenanalyst David Cole von DFC Intelligence Analyst anmerkte.

Nintendo selbst konzentriert sich auf die aktuellen Switch-Modelle, wie Nintendo-Chef Doug Bowser im Dezember erklärte. Außerdem verlängerte Nintendo den Lebenszyklus der aktuellen Switch. Das schließt die Arbeit an einem Pro-Modell zwar nicht aus, aber macht im Fall der Fälle einen baldigen Release unwahrscheinlich.

Was ist mit dem Namen 'Nintendo Switch Pro'?

Während sich in der Community der Name Nintendo Switch Pro durchgesetzt hat, lässt sich natürlich nichts über eine mögliche Bezeichnung sagen. Der Zusatz "Pro" oder "New" wären aber durchaus denkbar, wenn man sich die Namen der vergangenen Nintendo-Konsolen anschaut.

Release - Wann erscheint die Nintendo Switch Pro?

Die Nintendo Switch Pro wurde bereits für 2019 und dann für 2020 erwartet. Wie wir mittlerweile wissen, wurde aus diesen Vermutungen nichts. Nintendo hatte das damals so kommuniziert und auch Wort gehalten. Nun haben wir 2021 und die Branchenkenner zeigen sich uneinig. Während Takashi Mochizuki von Bloomberg von einem Release in 2021 ausgeht, halten es einige Analysten für unwahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr eine neue Switch-Konsole erscheint. Und falls doch, dann in der zweiten Jahreshälfte:

17 0 Mehr zum Thema Kommt 2021 eine Nintendo Switch Pro? Das sagen Analysten dazu

Preis - Wie teuer wird die Switch Pro?

Die Nintendo Switch kostete zum Release rund 330 Euro, die Nintendo Switch Lite dagegen ca. 230 Euro. Da mit der Switch Pro eine verbesserte Technik erwartet wird, dürfte sich der Preis an der normalen Switch orientieren oder höher ausfallen. Der Branchenanalyst Serkan Toto nannte beispielsweise einen möglichen Preis von 399 US Dollar, was umgerechnet an die 330 Euro herankommt.

4K-Support per Dock

Die Nintendo Switch Pro wird eine 4K-Auflösung unterstützen. Davon gehen zumindest viele Beobachter*innen aus. Der 4K-Support soll dabei durch eine verbesserte Docking-Station ermöglicht werden, funktioniert also nur im TV-Modus. Das erscheint nicht nur im Vergleich zur PS5 und Xbox Series X/S erforderlich, sondern lässt sich auch auf Nintendo selbst zurückführen. Der Switch-Hersteller soll nämlich außenstehende Entwickler gebeten haben, ein 4K-Update für ihre Spiele vorzubereiten:

65 1 Mehr zum Thema Nintendo Switch Pro: Entwickler arbeiten angeblich schon an 4K-Updates

Verbessertes Tablet-Display

Das Display der Nintendo Switch wird aller Wahrscheinlichkeit verbessert. Nur wie genau, da sind sich nicht alle einig. Laut einem Bericht von Economic Daily News setzt die Switch Pro auf ein besonderes Mini-LED-Display. Das soll als eine Art Hybrid zwischen OLED und LED die Spiele farbenfroher darstellen und zduem bessere Schwarzwerte und Kontraste ermöglichen. Der Dataminer SciresM, der im Switch-Code Infos unter dem Codenamen Aula gefunden hat, geht von einem verbesserten OLED-Display mit gleichbleibender 720p-Auflösung aus.

Leistungsstärkere Hardware

Bei der Hardware konnten wir bereits erste Anzeichen einer Anpassung nachverfolgen. Im August 2020 meldete Nintendo Anpassungen der Switch-Hardware bei der FCC (Federal Communications Commission) an. Diese sollen sich auf den SoC (System-on-Chip), Arbeitsspeicher und das Mainboard beziehen:

10 1 Mehr zum Thema Switch Pro: Nintendo beantragt Hardware-Änderungen für neues Modell

Beim SoC gibt es auch Gerüchte um einen Mariko-Chip oder einen neuen Grafikchip, der zusammen mit Nvidia entwickelt wird. Genauer gesagt soll der Tegra X1 durch einen Tegra X3 ausgetauscht werden.

Dank der verbesserten Hardware soll sich auch die Akkulaufzeiten verbessern und die Wärmeentwicklung reduzieren. Außerdem wird über größere Cartridges spekuliert, womit der Speicherplatz gemeint sein dürfte.

Design - Wie sieht die Switch Pro aus?

Die Gerüchte beziehen sich in erster Linie auf technische Spezifikationen und Releasetermine, statt auf das Design der Nintendo Switch Pro. Es gibt aber Fotos zu den Bauteilen, die Nintendo im August bei der US-Zulassungsbehörde angemeldet hat. Und die zeigen keine Änderungen beim Design.

Switch Pro: Hardware-Upgrade oder ganz neue Konsole?

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass es sich bei der Nintendo Switch Pro um ein generalüberholtes Modell handelt, statt um eine komplett neue Konsole. Zum einen haben Nintendos Director Shinya Takahashi und Switch Producer Yoshiaki Koizumi bereits 2017 angedeutet, dass sie die Nintendo Switch durch Hardware-Upgrades frisch halten wollen. Zum anderen würde das mehr Sinn ergeben, da Nintendo so seinen Kundenstamm nicht neu aufbauen muss. Nintendo könnte hier zwar mit Abwärtskompatibilität entgegenwirken, aber eine neue Konsole birgt auch immer ein gewisses Risiko.

Spiele - Wird es Spiele ausschließlich für die Switch Pro geben?

Auch hierzu ist logischerweise noch nichts handfestes bekannt. Allerdings berichtete Bloomberg, dass die Nintendo Switch Pro mit ihren Spielen "sowohl Casual- als auch Hardcore-Spieler*innen ansprechen soll". Das könnte unter anderem bedeuten, dass dank stärkerer Hardware auch mehr große Spiele portiert werden. The Witcher 3: Wild Hunt hat bereits gezeigt, wie gut das funktionieren kann.

Spiel als System Seller: Mit dem Release einer neuen Switch-Konsole dürfte zeitgleich auch ein starker Nintendo-Titel auf den Markt kommt. Diese Strategie hat sich immerhin schon im März 2017 bewährt, als die Nintendo Switch zusammen mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild herauskam.

Nintendo Switch Pro - Faktencheck im Video

Was wir alles über die Nintendo Switch Pro wissen und was nicht, könnt ihr euch auch im Video von Kollegin Ann-Kathrin anschauen:

Zusammengefasst gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine handfeste Informationen seitens Nintendo zu einer Nintendo Switch Pro. Ein Teil der Gerüchte, Leaks und Analysen könnten zwar theoretisch übereinstimmen oder sich der Wahrheit zumindest annähern, allerdings lässt sich das nicht überprüfen. Sofern eine Nintendo Switch Pro in Entwicklung ist, können sich die technischen Daten außerdem noch mit der Zeit verändern. Wir halten euch aber über alles zu einer möglichen Switch Pro auf dem Laufenden.

Wie sinnvoll haltet ihr eine Nintendo Switch Pro? Welche Specs und Feature sollte sie eurer Meinung nach mitbringen?