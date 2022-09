Nintendo Direct mit großen Zelda-News findet angeblich doch in dieser Woche statt

Dass bald wieder eine Nintendo Direct stattfindet, wird schon länger vermutet. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem es kurzzeitig hieß, die Show werde wohl doch nicht mehr in dieser Woche stattfinden, rudern die Insider zurück: Offenbar bekommen wir schon sehr bald eine ganze Menge Neuigkeiten zu mehreren Zelda-Spielen für die Nintendo Switch.

Zelda BotW2: Wird diese Woche endlich der Titel des Sequels enthüllt?

Es sieht ganz danach aus: Wie Insider und Journalist Jeff Grubb erklärt, scheint es nun doch bei den Plänen zu bleiben, dass Nintendo noch diese Woche eine Nintendo Direct-Show ausstrahlt. Die soll unter anderem endlich den richtigen Namen von Zelda: Breath of the Wild 2 enthüllen. Aber das war noch nicht alles.

Aber vorher sehen wir uns nochmal den Trailer zu Zelda BotW 2 an:

Bisher wissen wir offiziell nämlich nur, dass ein Sequel zu Zelda: Breath of the Wild in der Entwicklung ist (und dass es leider erst 2023 erscheint). Wie das Spiel heißen soll, wurde noch nicht verraten. Was wiederum daran liegen soll, dass der Titel womöglich einige Spoiler zur Story enthalten könnte. Aber es gibt natürlich schon Theorien:

Wie seriös ist das? Eigentlich kennt sich Jeff Grubb verhältnismäßig gut aus mit dem, was er so prognostiziert und auch eine Nintendo Direct im September ist durchaus wahrsheinlich, da es bereits in den letzten Jahren immer eine gab. Die Chancen stehen also gut, dass sie wirklich kommt, aber ihr solltet trotzdem nicht fest damit rechnen, bis eine offizielle Ankündigung erfolgt.

Auch die Zelda-Collection mit Wind Waker für Switch könnte gezeigt werden

Wann ist die Direct? Nachdem Jeff Grubb zwischenzeitlich befürchtete, dass die Nintendo Direct wegen des Todes der Königin von England verschoben werden könnte, geht er nun davon aus, dass sie noch diese Woche stattfindet. Und zwar nicht wie üblich an einem Donnerstag (weil da Tokyo Game Show ist), sondern früher. Womöglich also schon morgen!

Noch mehr Zelda: Seit noch längerer Zeit, als es um diese Nintendo Direct geht, halten sich hartnäckige Gerüchte rund um Ports von Zelda Wind Waker und Twilight Princess für die Nintendo Switch. Beide müssten ebenfalls irgendwann so langsam mal angekündigt werden. Das dürfte dann auch bei der Nintendo Direct passieren, wie Jeff Grubb glaubt (via: VGC).

Last but not least könnte dann auch noch das Metroid Prime-Remaster angekündigt werden. Auch hierbei gilt: Gerüchte und Spekulationen drumherum existieren schon seit einer kleinen Ewigkeit. Ob Nintendo diese Woche wirklich eine Nintendo Direct abhält und dabei gleich so viele Remaster-Releases ankündigt, bleibt abzuwarten.

Freut ihr euch auf eine Nintendo Direct? Was von alledem haltet ihr für am wahrscheinlichsten?