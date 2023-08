Nintendo Direct im September: Die nächste Nintendo-Show könnte sogar noch diese Woche stattfinden

Dass demnächst eine Nintendo Direct stattfindet, ist quasi sicher. Nur wann genau ist die Frage.

Die gamescom 2023 ist vorbei, da wird es allerhöchste Zeit für noch mehr Gaming-Neuigkeiten! Die dürften uns schon sehr bald aus dem Hause Nintendo erreichen. Die nächste Nintendo Direct-Show steht nämlich höchstwahrscheinlich schon direkt vor der Tür. Zumindest wirkt eine Show innerhalb der nächsten Wochen extrem wahrscheinlich, wenn wir uns die Nintendo Direct-Termine der letzten Jahre einmal genauer ansehen. Zusätzlich gibt es auch noch Insider-Gerüchte.

Wann findet die nächste Nintendo Direct statt?

Normalerweise (fast) immer im September: In den letzten Jahren hat Nintendo mit beruhigender Regelmäßigkeit im September Nintendo Direct-Shows abgehalten. Innerhalb der letzten elf Jahre gab es nur ein Jahr, in dem keine Nintendo Direct in diesem Monat stattgefunden hat.

In manchen Jahren waren es sogar gleich mehrere Shows, wie ihr dieser offiziellen Nintendo-Übersicht hier entnehmen könnt. Oder, etwas übersichtlicher in diesem Tweet hier:

Dementsprechend stehen die Chancen wirklich gut, dass wir auch dieses Jahr wieder eine Nintendo Direct in diesem groben Zeitraum erwarten können. Es gibt auch einiges, was Nintendo bei so einer neuen Show zeigen könnte, aber dazu mehr weiter unten.

Vielleicht sogar noch früher? Laut dem bekannten und einigermaßen verlässlichen Nintendo-Leaker Zippo könnte die nächste Nintendo Direct hierzulande vielleicht sogar am 31. August stattfinden. Je nach Uhrzeit wäre das in Japan dann nämlich durch die unterschiedlichen Zeitzonen der 1. September.

Womöglich noch diese Woche: Das würde also ebenfalls ganz gut passen und könnte bedeuten, dass die nächste Nintendo Direct schon in drei Tagen, am Donnerstag, den 31. August 2023 stattfindet. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und sagen Bescheid, sobald es eine offizielle Ankündigung gibt.

Das könnte Nintendo bei der nächsten Direct zeigen

Vor allem Super Mario-Infos: Nintendo könnte eine ganze Menge mehr zu den bereits angekündigten Super Mario-Titeln verraten. Da wäre zum Einen natürlich Super Mario Bros. Wonder mit dem Mario-Elefanten, aber auch das Super Mario RPG-Remake und ein Spiel, das sich komplett um Prinzessin Peach drehen soll. Auch zu Wario Ware und der nächsten Mario Kart 8-Streckenrunde könnte es neue Infos geben.

Was ist mit der Nintendo Switch 2? Falls die Gerüchte stimmen, erscheint die Switch 2 – oder wie auch immer die Konsole dann heißt – frühestens im Herbst 2024. Das macht eine Ankündigung im Rahmen einer baldigen Nintendo Direct eher unwahrscheinlich.

Sollte die Konsole tatsächlich zu diesem Zeitpunkt erscheinen, könnte sie im Sommer nächstes Jahr gut angekündigt werden. Es mangelt aber aktuell noch an Infos zu Releases zwischen dem Jahresende 2023 und Mitte 2024. Genau hier könnte die kommende Nintendo Direct Abhilfe schaffen.

Glaubt ihr, dass die Nintendo Direct noch diese Woche kommt? Was erhofft ihr euch von der Show?