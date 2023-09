Große Nintendo Direct angekündigt: Morgen gibt's 40 Minuten lang neue Switch-Spiele

Jetzt ist raus, wann die nächste Nintendo Direct stattfindet.

Nachdem die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen ordentlich gebrodelt hat, haben wir jetzt Klarheit, was den Termin der nächsten großen Nintendo Direct anbelangt. Was ihr wissen müsst, fassen wir für euch hier im Artikel zusammen. (via Twitter)

Datum: 14. September

14. September Uhrzeit: 16 Uhr deutscher Zeit

Wie lange dauert die Nintendo Direct: Die Show ist auf 40 Minuten angesetzt, in denen es neue Infos zu kommenden Spielen für die Nintendo Switch gibt.

Hier könnt ihr euch die Nintendo Direct morgen live anschauen:

Diese Spiele stehen im Fokus

Wie gewohnt, hält sich Nintendo vor der Show noch bedeckt, was die gezeigten Spiele für Nintendo Switch anbelangt. Allerdings gab es einen kleinen Hinweis.



Gezeigt werden demnach Spiele, die im Winter 2023/2024 erscheinen.

Infos aus Gerüchteküche zur Nintendo Direct

Verlassen wir aber die offiziellen Infos, sind in den vergangenen Tagen bereits einige überaus glaubhafte Gerüchte bzw. Leaks aufgeploppt. Folgende Spiele sind heiße Kandidaten dafür, dass wir sie morgen während der 40-minütigen Show sehen:

Neues F-Zero

Neues Mario vs. Donkey Kong

Mehr über das Prinzessin Peach-Spiel

Remake eines DS-Spiels

Remake eines Wii-Spiels

Zudem ist es laut Gerüchten nicht unwahrscheinlich, dass wir endlich mehr über Metroid Prime 4 erfahren, dass angeblich in der letzten Phase der Entwicklung steckt. Wie bei Gerüchten üblich, solltet ihr die Infos jedoch mit Vorsicht genießen.

Wird endlich die "Switch 2" enthüllt?

Nachdem in den vergangenen Wochen immer mehr Gerüchte (siehe oben) rund um die Nachfolgekonsole der Nintendo Switch aufgekommen sind und auf der gamescom angeblich erste Spiele gezeigt wurden, ist ein Reveal auf der morgigen Direct natürlich nicht ausgeschlossen.

Wir halten es jedoch für eher unwahrscheinlich, dass die Switch 2 zwischen Spielen enthüllt wird, die im kommenden Winter erscheinen sollen und rechnen mehr mit einem eigenen Event. Ein kleiner Teaser ist aber sicher im Bereich des Möglichen.

Welche Spiele wollt ihr morgen auf der Nintendo Direct sehen und glaubt ihr, dass Nintendo erste Infos zur neuen Konsole enthüllt?