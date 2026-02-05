Nintendo Direct-Shadow Drops: Diese 4 Spiele könnt ihr überraschend schon ab heute zocken

Bei der Nintendo Direct wurden mal wieder ein paar Spiele gezeigt, die ab sofort oder heute noch verfügbar sind. Wir stellen sie euch kurz vor.

Eleen Reinke
05.02.2026 | 15:49 Uhr

Unter anderem hat Hollow Knight eine Switch 2-Version spendiert bekommen. Unter anderem hat Hollow Knight eine Switch 2-Version spendiert bekommen.

Bei der heutigen Nintendo Direct wurden wieder eine ganze Reihe von Spielen gezeigt, die diesmal von Third-Party-Studios kamen. Darunter befanden sich auch einige Titel, deren Release direkt heute war, die also ab sofort oder im Laufe des Tages verfügbar sind. Wir stellen euch die Überraschungs-Releases kurz vor.

Hollow Knight: Switch 2-Edition

Video starten 1:06 Hollow Knight: Voidheart Edition für PS4 im düsteren Gameplay-Trailer

  • Plattform: Nintendo Switch 2
  • Genre: Metroidvania

Hollow Knight ist bereits seit über sieben Jahren auf der Nintendo Switch verfügbar, jetzt bekommt das Action-Metroidvania aber noch eine eigene Switch 2-Edition spendiert. Die soll vor allem die Optik und Framerate verbessern.

Besitzt ihr das Spiel bereits für die Nintendo Switch, könnt ihr kostenlos auf die Switch 2-Version upgraden.

Super Bomberman Collection

Video starten 1:57 Die Super Bomberman Collection kommt auf die Switch 2 und zwei der Titel gab's noch nie bei uns

  • Plattform: Nintendo Switch 2, Nintendo Switch
  • Genre: Action-Puzzler

Konami bringt eine neue Super Bomberman Collection auf Switch-Konsolen. Mit dabei sind Super Bomberman bis Super Bomberman 5. Die letzten beiden Teile wurden zuvor noch nie in Europa veröffentlicht. Passend zum Namen nutzt ihr hier Bomben, um Hindernisse und Feinde aus dem Weg zu räumen. Aber passt auf, dass ihr selbst nicht getroffen werdet.

Console Archives: Cool Boarders & Ninja Gaiden 2

Video starten 1:12 Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2

  • Plattform: Nintendo Switch 2
  • Genre: verschiedene

Für die Nintendo Switch 2 erscheint eine Reihe alter Konsolen-Klassiker in Form der Console Archives. Den Start machen das Snowboard-Sportspiel Cool Boarders und das Action-Adventure Ninja Gaiden 2. Doraemon und Sonic Wings Special sollen zu einem späteren Zeitpunkt noch folgen.

Zwei neue Demos ebenfalls verfügbar

Neben diesen vier Spielen wurde bei der Direct auch verkündet, dass wir heute gleich zwei neue Demos zu kommenden Capcom-Spielen erhalten. Ihr könnt sie kostenlos im eShop runterladen:

Alle weiteren Ankündigungen und News der Nintendo Direct haben wir euch in unserem Live-Ticker zusammengefasst:

Bei der Show gab es noch so einige Ankündigungen. Unter anderem wurde ein neues Spiel zum Kicker-Anime Captain Tsubasa angekündigt und es gab mehr Gameplay zur Switch 2-Version von Resident Evil: Requiem zu sehen.

Außerdem erscheinen Fallout 4: Anniversary Edition, Indiana Jones und der Große Kreis, sowie The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered auf der Switch 2.

Was sagt ihr zu den Shadow Drops, sagen euch die Spiele zu? Und wie hat euch die Nintendo Direct allgemein gefallen?

