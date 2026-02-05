Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades

Die Switch 2-Version von Dreamlight Valley hat ein Release-Datum.

Entwickler Gameloft hatte bereits vor mehreren Monaten eine Switch 2-Edition von Disney Dreamlight Valley bestätigt. Nun wissen wir dank der aktuellen Nintendo Direct endlich, wann es losgeht. Ab dem 25. März 2026 könnt ihr auf der neuen Nintendo-Konsole eine technisch aufgebohrte Version spielen.

Das steckt im kostenlosen Switch 2-Upgrade

Die Switch 2-Edition dürfte sich wirklich lohnen, immerhin muss die bisherige Nintendo Switch-Version nicht nur mit grafischen, sondern auch mit spielerischen Einschränkungen leben. Gameloft hat bestätigt, dass das Item-Limit auf 6.000 Gegenstände angehoben wird und damit auf einem Level mit den anderen Plattformen ist (via Gameloft).

Hier seht ihr offizielles Gameplay-Material mit der überarbeiteten Technik:

0:35 Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition

Autoplay

Was kostet das Upgrade? Nix! Wenn ihr die Switch 1-Version bereits besitzt, ist das Upgrade auf die Switch 2-Edition kostenlos für euch.

Die bisher veröffentlichten Bezahl-Erweiterungen sind nicht im Kaufpreis der Switch 2-Edition enthalten. Wishblossom Ranch und Co. müsst ihr weiterhin separat erwerben.

Technische Verbesserungen erwarten uns laut Gameloft mit einer verbesserten Framerate, höherer Auflösung und schnelleren Ladezeiten. Weitere Details sollen im Laufe der Zeit bis zum Release veröffentlicht werden.

Was noch auf der Nintendo Direct angekündigt wurde, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Was steht bei Disney Dreamlight Valley als nächstes an?

Sobald die Switch 2-Version erschienen ist, könnt ihr direkt mit den kommenden Inhalten des Susi und Strolch-Updates “Puppy Love” loslegen. Der kostenlose Patch erscheint bereits am 11. Februar und bringt das namensgebende Hundepärchen mit ins Spiel.

Dazu kommt ein neuer Realm im Traumschloss und ein neuer Sternenpfad mit weiteren Belohnungen aus dem Susi und Strolch-Universum und Items zum Valentinstag, der am 14. Februar stattfindet.

Für 2026 sind zudem bereits Inhalte zu Pocahontas und Hercules angekündigt, allerdings wissen wir hier noch nicht genau, worum es sich letztlich handeln wird.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf die Switch 2-Edition von Disney Dreamlight Valley?