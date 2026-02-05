Disney Dreamlight Valley auf Switch 2: Nintendo verrät endlich den Release-Termin des Upgrades

Nach langer Wartezeit wissen wir endlich den Release-Termin der Switch 2-Version von Disney Dreamlight Valley.

05.02.2026

Die Switch 2-Version von Dreamlight Valley hat ein Release-Datum. Die Switch 2-Version von Dreamlight Valley hat ein Release-Datum.

Entwickler Gameloft hatte bereits vor mehreren Monaten eine Switch 2-Edition von Disney Dreamlight Valley bestätigt. Nun wissen wir dank der aktuellen Nintendo Direct endlich, wann es losgeht. Ab dem 25. März 2026 könnt ihr auf der neuen Nintendo-Konsole eine technisch aufgebohrte Version spielen.

Das steckt im kostenlosen Switch 2-Upgrade

Die Switch 2-Edition dürfte sich wirklich lohnen, immerhin muss die bisherige Nintendo Switch-Version nicht nur mit grafischen, sondern auch mit spielerischen Einschränkungen leben. Gameloft hat bestätigt, dass das Item-Limit auf 6.000 Gegenstände angehoben wird und damit auf einem Level mit den anderen Plattformen ist (via Gameloft).

Hier seht ihr offizielles Gameplay-Material mit der überarbeiteten Technik:

Video starten 0:35 Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition

Was kostet das Upgrade? Nix! Wenn ihr die Switch 1-Version bereits besitzt, ist das Upgrade auf die Switch 2-Edition kostenlos für euch.

Die bisher veröffentlichten Bezahl-Erweiterungen sind nicht im Kaufpreis der Switch 2-Edition enthalten. Wishblossom Ranch und Co. müsst ihr weiterhin separat erwerben.

Technische Verbesserungen erwarten uns laut Gameloft mit einer verbesserten Framerate, höherer Auflösung und schnelleren Ladezeiten. Weitere Details sollen im Laufe der Zeit bis zum Release veröffentlicht werden.

Was noch auf der Nintendo Direct angekündigt wurde, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Mehr dazu:
Große Nintendo Direct im Februar 2026 findet heute statt - alle Infos im Live-Ticker
von Tobias Veltin
Große Nintendo Direct im Februar 2026 findet heute statt - alle Infos im Live-Ticker
Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch Release-Datum enthüllt - Das kostenlose Update bringt schon nächste Woche beide Hunde vorbei
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch Release-Datum enthüllt - Das kostenlose Update bringt schon nächste Woche beide Hunde vorbei
Disney Dreamlight Valley: Die Kürbis-Leidenschaft der Community ist jetzt offiziell bewiesen und auch ich bin Teil des Problems
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley: Die Kürbis-Leidenschaft der Community ist jetzt offiziell bewiesen und auch ich bin Teil des Problems

Was steht bei Disney Dreamlight Valley als nächstes an?

Sobald die Switch 2-Version erschienen ist, könnt ihr direkt mit den kommenden Inhalten des Susi und Strolch-Updates “Puppy Love” loslegen. Der kostenlose Patch erscheint bereits am 11. Februar und bringt das namensgebende Hundepärchen mit ins Spiel.

Dazu kommt ein neuer Realm im Traumschloss und ein neuer Sternenpfad mit weiteren Belohnungen aus dem Susi und Strolch-Universum und Items zum Valentinstag, der am 14. Februar stattfindet.

Für 2026 sind zudem bereits Inhalte zu Pocahontas und Hercules angekündigt, allerdings wissen wir hier noch nicht genau, worum es sich letztlich handeln wird.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf die Switch 2-Edition von Disney Dreamlight Valley?

vor 22 Minuten

vor 5 Stunden

Disney Dreamlight Valley Susi und Strolch Release-Datum enthüllt - Das kostenlose Update bringt schon nächste Woche beide Hunde vorbei

vor 3 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update steht in den Startlöchern und das ist der voraussichtliche Release-Termin

vor 2 Wochen

Disney Dreamlight Valley verrät in eurem persönlichen WrapUp, wie viel Gold ihr 2025 bei Dagobert gelassen habt und wer eure Lieblingscharaktere sind

vor 2 Wochen

Disney Dreamlight Valley: Die Kürbis-Leidenschaft der Community ist jetzt offiziell bewiesen und auch ich bin Teil des Problems
