Neues Horizon Koop-Spiel für PS5 und PC angekündigt - und bald könnt ihr's testen!

Mit Horizon Hunters Gathering haben Sony und Guerrilla soeben ein neues Multiplayer-Spiel angekündigt, das ihr schon bald in einer Beta anspielen könnt.

Dennis Müller
05.02.2026 | 16:53 Uhr

Hunters Gathering ist das neue Spiel aus dem Horizon-Universum. Hunters Gathering ist das neue Spiel aus dem Horizon-Universum.

Erinnert ihr euch noch an das Multiplayer-Horizon, das seit gefühlten Ewigkeiten durch die Gerüchteküche tingelte? Jetzt ist es offiziell! Mit Horizon Hunters Gathering haben Sony und Entwickler Guerrilla soeben einen neuen Koop-Ableger für PS5 und PC angekündigt, der schon bald in eine Closed Beta-Phase startet und Crossplay bietet.

So sieht das Koop-Horizon aus

Nicht nur hat Sony auf dem PlayStation-Blog bereits allerhand Infos zum neuen Koop-Ableger enthüllt, ihr könnt euch zudem ein gut 9-minütiges Entwicklervideo mit allerhand Gameplay zum Spiel anschauen:

Video starten 9:42 Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum

So spielt sich Horizon Hunters Gathering

Da wir noch nicht selbst ans Pad konnten, hier eine grobe Einordnung anhand der Beschreibung im Blogpost und nach Blick auf das obere Video.

Monster Hunter! Was Guerrilla hier bastelt, klingt verdächtig nach Capcoms beliebtem Action-Monster-Schnetzler. Genauer gesagt macht ihr euch in Gruppen von bis zu drei Spieler*innen auf, um die Welt vor tödlichen Maschinen zu schützen.

Wie ihr es aus Zero Dawn und Forbidden West gewohnt seid, sollen die Third-Person-Duelle recht taktisch angehaucht sein. Sprich, ihr müsst euch die Schwachstellen der Mecha-Dinos herauspicken, um ordentlich Schaden zu machen.

Zu Spielbeginn wählt ihr euch zudem eine Jägerin bzw. einen Jäger mit eigenen Nah- und Fernkampfangriffen aus. Und auch das wurde bestätigt: Es gibt einen kanonischen Story-Modus!

Zwei Spielmodi im Fokus

Im Blogpost geht Sony zudem auf zwei Spielmodi ein:

  • Maschineninvasion: Eine Art von Horde-Modus, in dem Wellen von Dinos aus einem Portal strömen und an deren Ende ihr einen mächtigen Boss legen müsst.
  • Kesselabstieg: Sony beschreibt den Modus als "mehrstufige Prüfung", in der euch "ständig verändernde Räume" an eure Grenzen bringen sollen.
Wie aus dem Blogpost ebenfalls hervorgeht, wird es eine Hub-Area (Jägertreffen) geben, in dem ihr euch vernetzen und gemeinsam auf die nächste Jagd vorbereiten könnt.

Hunters Gathering im Februar zocken - so geht's

Im Zuge der Ankündigung von Hunters Gathering hat Sony auch gleich eine Closed-Beta für PS5 und PC angekündigt, die bereits Ende Februar stattfinden soll - hier geht's zur Anmeldung!

Um daran teilzunehmen, müsst ihr euch für das PlayStation-Beta-Programm anmelden.

Jetzt sind wir aber gespannt: Wie gefällt euch das neue Koop-Horizon? Habt ihr Bock oder reichen euch die Singleplayer-Ableger bereits vollkommen aus?

vor 54 Minuten

