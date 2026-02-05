Fallout Staffel 3: Wir haben uns für euch angeschaut, wie lange der Ghul nach Colorado latschen muss und was ihn auf dem Weg erwarten könnte

Der Ghul hat nach Staffel 2 ein neues Ziel: Colorado. (Bild: Amazon)

Achtung Spoiler! In diesem Artikel gehen wir auf das Ende (Episode 8) der zweiten Fallout-Staffel ein.

Mit Folge 8 endete jetzt die zweite Staffel der Fallout-Serie auf Amazon. Was direkt deutlich wurde: In der bereits bestätigten dritten Staffel werden die Legion und Republik Neukalifornien (New California Republic, kurz NCR) eine größere Rolle spielen. Lucy und Maximus scheinen direkt zwischen die Fronten zu geraten.

Und der Ghul? Nun, der hat sich schon auf den Weg nach Colorado gemacht, um weiter nach seiner Familie zu suchen. Das wurde direkt mit den Bergen am Horizont deutlich, auf die so andächtig blickte. Was ihm auf dieser Reise blüht, lässt sich natürlich noch nicht sicher sagen, aber es gibt bereits ein paar Anhaltspunkte.

16:09 Ein Fallout 3 Remaster könnte mit diesen 10 Verbesserungen zum perfekten RPG werden

Autoplay

Auf seinem Marsch nach Colorado wird der Ghul in allerhand Nebenquest stolpern

Der Ghul (Walton Goggins) irrt schon eine gefühlte Ewigkeit durch das Ödland, um seine Frau und Tochter zu finden. In der Zeit hat er nicht nur gelernt zu überleben, durch seine Transformation zum Ghul ist er auch wesentlich zäher als ein Mensch. Man kann also durchaus sagen, dass er ein erfahrener und widerspenstiger Wanderer ist, der mit den meisten Gefahren im Ödland zurechtkommt.

Trotzdem dürfte er für den laut Google Maps rund 304 Stunden (829 Meilen / 1.334 km) langen Weg zu Fuß von Las/New Vegas bis nach Denver (Colorado) wohl um einiges länger brauchen. Immerhin rennt er eher quer durch die Pampa, statt gut ausgebaute Straßen nehmen zu können, die Google Maps für seine Berechnungen nutzt. Daher braucht er alleine schon deshalb länger als die grob geschätzten 30 Tage, die er bei idealen Bedingungen mit 10 Gehstunden am Tag schaffen würde.

Zum Vergleich: Die Strecke von Las Vegas nach Denver lässt sich etwa mit dem Fußweg von der dänisch/deutschen Grenze bis in die Alpen und leicht drüber hinaus vergleichen. Den Weg, den der Ghul mit Lucy von Los Angeles nach New Vegas zurückgelegt hat, betrug dagegen nur 280 Meilen (450 km), was zu Fuß etwa 104 Stunden laut Maps dauert – mit Lucy im Schlepptau und den Zwischenfällen dürfen wir da aber noch einige Stunden draufrechnen.

Zudem wird er von allerhand Nebenquests abgelenkt, darunter viele Gefahren, die ihn Zeit kosten. Das deutet zumindest die Autorin und Co-Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet in einem Interview mit Screenrant an:

﻿

"Er hat einige Probleme, denn was er gerade sucht, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Alles, was er momentan hat, ist Colorado, um die gesuchte Person zu finden. Er muss also genauer herausfinden, wohin er will, und das könnte ihn eine Weile beschäftigen und ihn woanders hinführen."

Klingt ganz danach, als würde der Ghul in Staffel 3 sein Ziel wohl nicht so schnell erreichen. Für uns bedeutet das aber vermutlich spannende kleine Nebenhandlungen, wie wir sie aus den Fallout-Spielen gewohnt sind.

Stress mit der Legion und ein paar Vault-Abstecher?

Tatsächlich lässt die Lore auch schon ein paar dieser Nebenquests vermuten. Auf dem Weg nach Colorado könnte der Ghul nämlich durchaus auf ein paar bereits bekannte oder zumindest spekulierte Orte und Fraktionen treffen. Hier ein paar Möglichkeiten, womit er es in Staffel 3 zu tun bekommt – je nachdem, wie seine Route aussieht (via Fallout Fandom):

Vault 70 (Salt Lake City, Utah)

Vault 0 (Cheyenne Mountain, Colorado)

3 weitere, nicht näher geklärte Vaults

sowohl die Legion als auch die NCR sind in Colorado präsent

Neu Kanaan, eine mormonische Stadt, in der er auf Überlebende treffen könnte

Zion-Nationalpark mit unberührter Natur und wilden Stämmen

Dog City (Denver) ist voller wilder Hunde (die von der Legion eingesetzt wurden)

viele mutierte Bären

Falls ihr euch ein bisschen spoilern lassen wollt, was in den beiden Vaults für Experimente abgehalten wurden, findet ihr die Antwort hier in der Spoiler-Box: Spoiler anzeigen Vault 0: Kontrollzentrum zur Überwachung der Vault-Experimente, wird von einem KI-Computer (Calculator) gesteuert – bekannt aus Fallout Tactics.

Kontrollzentrum zur Überwachung der Vault-Experimente, wird von einem KI-Computer (Calculator) gesteuert – bekannt aus Fallout Tactics. Vault 70: In dem Vault wurde damit experimentiert, dass nach 6 Monaten die Automaten für neue Vault-Suits ausfielen und für Kleidungsmangel sorgten. Falls ihr euch noch für andere Vaults und ihre Experimente interessiert, findet ihr hier eine große Übersicht: Mehr zum Thema Fallout: Alle 50 bekannten Vault-Tec Vaults und ihre Experimente von Eleen Reinke

Durch das sich ändernde Klima werden wir uns außerdem auch auf kältere Abschnitte einstellen dürfen. Colorado ist zwar ein ein Bundesstaat der USA, der laut Todd Howard das Western-Flair weiter fördert, aber auch "frischen Schnee" bietet.

Und genau das lässt auch weiter vermuten, dass sich in den Cheyenne Mountains von Colorado auch das in der Serie gezeigte Hauptquartier der Enklave versteckt. Für den Ghul wäre das einerseits gefährlich, aber auch praktisch, da er so die Feinde einfacher bekämpfen kann, die seinem glücklichen Familienleben im Weg stehen.

Was glaubt ihr, wie wird die Reise des Ghuls in Fallout Staffel 3 so verlaufen?