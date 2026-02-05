Läuft gerade Die Super Bomberman Collection kommt auf die Switch 2 und zwei der Titel gab's noch nie bei uns
05.02.2026 | 15:55 Uhr

Die Super Bomberman Collection umfasst die ersten fünf Spiele der Action-Knobelreihe, in der ihr euch durch Labyrinthe kämpft und Feinde ausschaltet, indem ihr Bomben legt. Super Bomberman 4 und 5 sind mit der Collection erstmals bei uns verfügbar, da sie zuvor nie in Europa erschienen waren.
