Nintendo Direct angekündigt: Neues Event findet schon morgen statt - und fokussiert sich auf Marios neuestes Abenteuer auf der Leinwand

Morgen findet eine dedizierte Direct zu Super Mario Galaxy statt.

Nintendo hat vor wenigen Stunden eine neue Nintendo Direct-Ausgabe angekündigt. Diese fokussiert sich allerdings nicht auf kommende Nintendo Switch 2-Spiele, sondern auf den kommenden Super Mario Galaxy-Film!

Wann findet die Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film statt?

Termin: Mittwoch, der 12. November 2025

Mittwoch, der 12. November 2025 Uhrzeit: 15 Uhr deutscher Zeit (entspricht 6am PT)

15 Uhr deutscher Zeit (entspricht 6am PT) Livestream: zu sehen auf dem offiziellen Nintendo YouTube-Kanal

Enthüllung des ersten richtigen Trailers zu The Super Mario Galaxy Movie

Was wird gezeigt? Einen ersten Teaser-Trailer zum kommenden Mario Galaxy-Film veröffentlichte Nintendo bereits im Zuge der September 2025-Direct. Im Rahmen des morgigen Events soll dann die Weltpremiere für den ersten richtigen Trailer zum Film rund um Mario, Luigi, Peach und Co. stattfinden.

Womöglich bekommen wir auch neue Charaktere zu Gesicht: Dank der Endcard des Super Mario Bros.-Films wissen wir bereits, dass Yoshi einen Auftritt feiern wird. Der mögliche Look des beliebten Mario-Begleiters wurde vor Kurzem erst durch eine Backmischung geleakt. Daneben sollen auch Wario und Bowser Jr. auf der Leinwand zu sehen sein.

Kein neues 3D-Mario für Nintendo Switch 2: News zu Videospielen aus dem Super Mario-Universum wird es übrigens morgen laut Nintendo ausdrücklich nicht geben.

GamePro wird das Event für euch begleiten und euch pünktlich mit dem Trailer und allen wichtigen Informationen zum Super Mario Galaxy-Film versorgen.

Kino-Start: Der Super Mario Galaxy-Film kommt im April 2026 in die deutschen Kinos. Der Vorgänger, Der Super Mario Bros.-Film, startete damals am 05. April 2023 in Deutschland.

Und jetzt seid wieder einmal ihr an der Reihe: Werdet ihr euch die Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film anschauen und freut ihr euch auf den Streifen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.