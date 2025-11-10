Super Mario Galaxy Film - Leak zeigt uns wie Yoshi im kommenden Streifen aussieht, dank Backmischung für Kekse

Dank einer Kuchenpackung wissen wir womöglich, wie Yoshi im kommenden Mario Galaxy-Film aussieht.

Der Super Mario Bros.-Film wird im Frühjahr 2026 fortgesetzt. The Super Mario Galaxy Movie heißt der kommende Streifen von Aaron Horvath und bringt Mario, Luigi, Peach und Co. auf die Leinwand zurück. Neben altbekannten Charakteren aus dem Erstling bekommen wir aber auch einige Neuzugänge zu Gesicht: Unter anderem Marios allseits beliebter Begleiter Yoshi bekommt endlich einen Leinwandauftritt – wie der Eier legende Dino dabei wohl aussieht, wurde nun ausgerechnet durch eine Backmischung geleakt.

So sieht Yoshi wahrscheinlich im Super Mario Galaxy-Film aus

Im September 2025 veröffentlichten Debüt-Trailer zum Super Mario Galaxy-Film sehen wir Yoshi noch nicht. Dessen Auftritt in der Fortsetzung gilt allerdings als sicher, taucht der putzige Dinosaurier doch in der After-Credit-Szene des ersten Super Mario Bros.-Films auf.

Eine Keksbackmischung des US-amerikanischen Unternehmens Pillsbury zeigt uns bereits vor der offiziellen Enthüllung von Yoshi den möglichen Look des putzigen Mario-Reittiers in der kommenden Mario Galaxy-Leinwandadaption (via Nintendoeverything):

Durch einen Instagram-Beitrag der internationalen Kinokette Cinépolis wurden neben Yoshi übrigens weitere Charaktere für den Galaxy-Film angeteast, so sollen angeblich auch Bowser Jr. und Wario dabei sein.

Teile des Casts für die Fortsetzung des Super Mario-Films sind indes bereits offiziell bekannt:

Mario: Chris Pratt

Chris Pratt Prinzessin Peach: Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy Luigi: Charlie Day

Charlie Day Bowser: Jack Black

Jack Black Toad: Keegan Michael-Key

Keegan Michael-Key Kamek: Kevin Micahel Richardson

Kino-Start: Der Super Mario Galaxy-Film kommt im April 2026 in die deutschen Kinos. Der Vorgänger, Der Super Mario Bros.-Film, startete damals am 05. April 2023 in Deutschland.

Und an dieser Stelle wollen wir von euch Folgendes wissen: Was ist eure Meinung zum möglichen Yoshi-Look im kommenden Mario-Streifen und auf welche(n) Charakter(e) freut ihr euch in der Fortsetzung besonders? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.