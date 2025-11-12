Nintendo Direct zum Super Mario Galaxy-Film findet heute statt - Uhrzeit, erster Trailer und alles Wichtige im Live-Ticker

In einer Spezialausgabe der Nintendo Direct wird es heute viele weitere Infos zum neuen Super Mario-Film geben. Wir halten euch über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Dennis Müller
12.11.2025 | 06:30 Uhr

Was es Neues über den Super Mario Galaxy-Film gibt, erfahrt ihr auf GamePro im Live-Ticker.

Auf der heutigen Nintendo Direct geht es ausnahmsweise nicht um neue Videospiele für eure Switch, sondern um kein minder spannendes Thema: Den neuen Super Mario-Film, der im April 2026 in die deutschen Kinos kommt.

Abseits des offiziellen Titels "The Super Mario Galaxy Movie" und einem kurzen Teaser hat Nintendo allerdings bislang noch nichts verraten. Das soll sich am heutigen Mittwoch ändern und wir halten euch tagsüber im Live-Ticker über alle frischen Ankündigungen auf dem Laufenden.

Live-Ticker zur Super Mario Galaxy-Direct

Mittwoch, 12.11.2025

06:31 Uhr

Moin ihr Lieben! In wenigen Stunden will uns Nintendo mehr über ihren neuen Kinofilm mit Mario, Yoshi und Co. verraten. Was bereits durchgesickert ist und alle offiziellen Infos aus der Nintendo Direct gibts für euch im Live-Ticker.

Hier könnt ihr euch schonmal den ersten Teaser anschauen:

Video starten 0:52 Der Super Mario-Film geht weiter und enthüllt mit erstem Trailer den neuen Titel

Wann geht's los mit der Nintendo Direct?

  • Datum: 12. November
  • Uhrzeit: 15 Uhr deutscher Zeit

Wollt ihr bei der Enthüllung live dabei sein, könnt ihr euch die Nintendo Direct auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo oder wahlweise auf Twitch anschauen.

Darauf könnt ihr euch heute freuen

Wie wir bereits von Nintendo wissen, wird heute der erste Trailer von The Super Mario Galaxy Movie gezeigt – bislang gab es lediglich den oberen kurzen Teaser zu sehen, der im Grunde nur den Namen enthüllt hat.

Von Nintendo wissen wir ebenfalls, dass es auf der heutigen Direct nicht um Videospiele geht. Mehr zum neuen 3D-Mario solltet ihr dementsprechend nicht erwarten.

Neues 3D-Mario:
Mögliches Release-Datum und mehr - Alle Infos und Gerüchte zum nächsten großen Jump&Run
von Tobias Veltin
Mögliches Release-Datum und mehr - Alle Infos und Gerüchte zum nächsten großen Jump+Run

Der erste Mario-Film war für Nintendo ein riesengroßer Erfolg. Mit einem weltweiten Umsatz an den Kinokassen von gigantischen 1,36 Milliarden US-Dollar rangiert The Super Mario Bros. Movie auf Rang 18 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Wie hat euch der erste Mario-Film gefallen und glaubt ihr, Nintendo kann den Erfolg mit Super Mario Galaxy wiederholen?

