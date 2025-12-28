Das ist das letzte Game Boy Color-Spiel, das je erschienen ist

Welches Spiel war in Europa eigentlich das letzte, das je für den GBC aka Game Boy Color erschienen ist?

Linda Sprenger
28.12.2025 | 18:03 Uhr

Am 21. Oktober 1998 erblickte der Game Boy Color in Japan das Licht der Welt. Den Sprung nach Europa schaffte Nintendos Kulthandheld dann schließlich einen Monat später, am 23. November. Was viele dabei vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm haben: Der GBC hatte eine recht kurze Lebensspanne und wurde bereits zweieinhalb Jahre später, im Jahr 2001, vom leistungsstärkeren Game Boy Advance abgelöst.

Dennoch sind natürlich zahlreiche Titel für den GBC erschienen, aber welches Spiel kam eigentlich zuletzt für den farbenfrohen Handheld auf den Markt?

Das letzte offizielle GBC-Spiel

Erster Trailer zeigt, wie cool der LEGO-Game Boy von Nintendo aussieht

Das letzte offizielle Game Boy Color-Spiel unterscheidet sich je nach Region. Wir haben uns einmal durch die Release-Daten der Liste aller Game Boy Color-Spiele gewühlt und folgende Titel für Europa, Nordamerika und Japan herausgefiltert:

Europa:

Das letzte Spiel, das in Europa für den Game Boy Color auf den Markt gekommen ist, ist ... Yu-Gi-Oh! Das Dunkle Duell. Das Spiel, in dem wir im Stile des Regelwerks aus dem Anime, Kartenschlachten austragen, wurde hierzulande am 01. März 2003 veröffentlicht – also über zwei Jahre nach der Markteinführung des GBAs (Juni 2001 in Europa).

Noramerika

Als letztes GBC-Game in Nordamerika gilt hingegen Griptonite Games Rollenspielumsetzung von Harry Potter und die Kammer des Schreckens, das am 15. November 2002 in den Ladenregalen landete.

Japan

Das wirklich allerletzte offizielle Game Boy Color-Spiel erschien in Japan – und zwar am 18. Juli 2003. Hierbei handelt es sich um das Educational Game bzw. Lernspiel Doreamon no Study Boy: Kanji Yomikaki Master.

Quellen: Denofgeek, Wikipedia

Übrigens erscheinen auch heutzutage noch Spiele für den Game Boy Color, allerdings inoffiziell. Das Unternehmen Limited Run Games zählt hier zu den bekanntesten und brachte 2023 beispielsweise einen farbenfrohen Re-Release des Kult-Jump&Runs Trip World auf den Markt, über das sich Kollege Chris extrem gefreut hat.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe Game Pro-Community: Welche Game Boy Color-Spiele habt ihr noch zu Hause und wisst ihr noch, welchen Titel ihr euch zuerst und welchen ihr euch zuletzt für den GBC geholt habt?

