Stardew Valley-Fan verbessert seine Gießkanne fleißig bis zur höchsten Stufe, wässert aber trotzdem immer nur ein einzelnes Feld: "Man kann sie aufladen????"

Upsi. Dieses Wort passt immer wieder zu den vielen Dingen, die sich bei Stardew Valley übersehen lassen.

Viele Stardew Valley-Spieler*innen, die gerade erst anfangen, dürften sich um eine Iridium-Gießkanne geradezu reißen. Schließlich spart die richtig Zeit, weil damit gleich 18 Felder auf einmal bewässert werden können. Es gibt aber auch Fans, die das voll verbesserte Tool besitzen und trotzdem jedes Pflänzchen einzeln gießen. So ging es beispielsweise diesem Fan bisher.

Stardew Valley-Fan hat lange "falsch" gegossen und fällt aus allen Wolken

Im Post von Reddit-User Neosis0793 geht es eigentlich um eine – nennen wir es mal – "leicht fortgeschrittene Gießkannen-Technik". Dem Fan ist aufgefallen, dass es möglich ist, mit der aufgeladenen Kanne zu laufen, beziehungsweise zu hüpfen. In den Kommentaren merkt eine Person dann aber, dass sie die Basics übersehen hat, nämlich das Aufladen an sich.

User redbone-hellhound schreibt ganz überrascht: "MAN KANN EINE GIESSKANNE AUFLADEN????" Das geht zwar mit dem Standard-Tool noch nicht, ist aber möglich, sobald einmal zur Kupfer-Gießkanne verbessert wurde. Dann sind es aber erst mal nur drei Felder.

Den Punkt hat redbone-hellhound jedoch längst überschritten. Die Person berichtet nämlich, ihre Werkzeuge komplett auf die Iridium-Stufe aufgewertet zu haben. Das heißt, der Fan hat sie insgesamt viermal verbessert, und dabei den größten Vorteil übersehen.

Upgrades sorgen auch für ein größeres Fassungsvermögen und der Reddit-User dachte, das sei der einzige Nutzen. Entscheidender ist aber eigentlich die höhere Anzahl der Felder, die gleichzeitig mit Wasser versorgt werden können.

Redbone-hellhound meint selbst, einfach den Knopf nie gehalten zu haben, beziehungsweise es nicht noch einmal versucht zu haben, nachdem sich mit der Standard-Gießkanne nichts getan hat. Irgendwie nachvollziehbar.

Ganz wichtig an dieser Stelle: Bevor ihr nun den Kopf schüttelt – Wer schon mal die Gießkanne geschwungen und gegärtnert hat, kennt bestimmt auch Glashäuser, und ihr wisst ja, was allgemein über Glashäuser gesagt wird: nicht mit Steinen werfen!

Soll heißen: Wir mussten auch erst mal schmunzeln, als wir das gelesen haben, kennen es aber von uns selbst, dass wir schon Dinge übersehen haben, die für andere ganz selbstverständlich sind. Wir stellen uns sicher alle mal selbst irgendwo ein Bein und freuen uns daher umso mehr, dass der Fan in Zukunft Zeit beim Gießen spart!

Was waren eure größten Versäumnisse bisher in Stardew Valley und wie weit habt ihr eure Werkzeuge verbessert?