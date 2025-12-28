Stardew Valley-Fan verbessert seine Gießkanne fleißig bis zur höchsten Stufe, wässert aber trotzdem immer nur ein einzelnes Feld: "Man kann sie aufladen????"

In Stardew Valley lässt sich schnell mal was übersehen. Dieses Versäumnis muss einen Fan aber unfassbar viel Zeit gekostet haben.

Samara Summer
28.12.2025 | 17:27 Uhr

Upsi. Dieses Wort passt immer wieder zu den vielen Dingen, die sich bei Stardew Valley übersehen lassen. Upsi. Dieses Wort passt immer wieder zu den vielen Dingen, die sich bei Stardew Valley übersehen lassen.

Viele Stardew Valley-Spieler*innen, die gerade erst anfangen, dürften sich um eine Iridium-Gießkanne geradezu reißen. Schließlich spart die richtig Zeit, weil damit gleich 18 Felder auf einmal bewässert werden können. Es gibt aber auch Fans, die das voll verbesserte Tool besitzen und trotzdem jedes Pflänzchen einzeln gießen. So ging es beispielsweise diesem Fan bisher.

Stardew Valley-Fan hat lange "falsch" gegossen und fällt aus allen Wolken

Im Post von Reddit-User Neosis0793 geht es eigentlich um eine – nennen wir es mal – "leicht fortgeschrittene Gießkannen-Technik". Dem Fan ist aufgefallen, dass es möglich ist, mit der aufgeladenen Kanne zu laufen, beziehungsweise zu hüpfen. In den Kommentaren merkt eine Person dann aber, dass sie die Basics übersehen hat, nämlich das Aufladen an sich.

Video starten 1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

User redbone-hellhound schreibt ganz überrascht: "MAN KANN EINE GIESSKANNE AUFLADEN????" Das geht zwar mit dem Standard-Tool noch nicht, ist aber möglich, sobald einmal zur Kupfer-Gießkanne verbessert wurde. Dann sind es aber erst mal nur drei Felder.

Den Punkt hat redbone-hellhound jedoch längst überschritten. Die Person berichtet nämlich, ihre Werkzeuge komplett auf die Iridium-Stufe aufgewertet zu haben. Das heißt, der Fan hat sie insgesamt viermal verbessert, und dabei den größten Vorteil übersehen.

Upgrades sorgen auch für ein größeres Fassungsvermögen und der Reddit-User dachte, das sei der einzige Nutzen. Entscheidender ist aber eigentlich die höhere Anzahl der Felder, die gleichzeitig mit Wasser versorgt werden können.

Redbone-hellhound meint selbst, einfach den Knopf nie gehalten zu haben, beziehungsweise es nicht noch einmal versucht zu haben, nachdem sich mit der Standard-Gießkanne nichts getan hat. Irgendwie nachvollziehbar.

Stardew Valley: Die Busfahrt am Anfang sollte ganz anders aussehen und ihr könnt euch ConcernedApes gestrichene Idee noch anschauen
von Maximilian Franke
Stardew Valley: Mit diesem Trick fressen euch die Tiere das Gras nicht weg - und ihr bekommt trotzdem unendlich Nachschub
von David Molke

Ganz wichtig an dieser Stelle: Bevor ihr nun den Kopf schüttelt – Wer schon mal die Gießkanne geschwungen und gegärtnert hat, kennt bestimmt auch Glashäuser, und ihr wisst ja, was allgemein über Glashäuser gesagt wird: nicht mit Steinen werfen!

Soll heißen: Wir mussten auch erst mal schmunzeln, als wir das gelesen haben, kennen es aber von uns selbst, dass wir schon Dinge übersehen haben, die für andere ganz selbstverständlich sind. Wir stellen uns sicher alle mal selbst irgendwo ein Bein und freuen uns daher umso mehr, dass der Fan in Zukunft Zeit beim Gießen spart!

Was waren eure größten Versäumnisse bisher in Stardew Valley und wie weit habt ihr eure Werkzeuge verbessert?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 52 Minuten

Stardew Valley-Fan verbessert seine Gießkanne fleißig bis zur höchsten Stufe, wässert aber trotzdem immer nur ein einzelnes Feld: "Man kann sie aufladen????"

vor einem Tag

Stardew Valley: Die Busfahrt am Anfang sollte ganz anders aussehen und ihr könnt euch ConcernedApes gestrichene Idee noch anschauen

vor einem Tag

Stardew Valley: Mit diesem Trick fressen euch die Tiere das Gras nicht weg - und ihr bekommt trotzdem unendlich Nachschub

vor 2 Tagen

Stardew Valley-Shadowdrop: Kostenloses Switch 2-Upgrade überraschend veröffentlicht, doch in Europa gucken wir traurig auf den Acker

vor 5 Tagen

Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die "Schädelhöhle", ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Das ist das letzte Game Boy Color-Spiel, das je erschienen ist

vor 16 Minuten

Das ist das letzte Game Boy Color-Spiel, das je erschienen ist
Stardew Valley-Fan verbessert seine Gießkanne fleißig bis zur höchsten Stufe, wässert aber trotzdem immer nur ein einzelnes Feld: Man kann sie aufladen????

vor 52 Minuten

Stardew Valley-Fan verbessert seine Gießkanne fleißig bis zur höchsten Stufe, wässert aber trotzdem immer nur ein einzelnes Feld: "Man kann sie aufladen????"
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor 10 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
Ab heute im TV: Pro7 zeigt die größte Filmreihe aller Zeiten und strahlt alle acht Harry Potter-Filme hintereinander aus - zu diesen Zeiten müsst ihr einschalten!

vor 10 Stunden

Ab heute im TV: Pro7 zeigt die größte Filmreihe aller Zeiten und strahlt alle acht Harry Potter-Filme hintereinander aus - zu diesen Zeiten müsst ihr einschalten!
mehr anzeigen