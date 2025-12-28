Glückspilz kauft PS4 für 4 Euro bei Gebrauchtwarenhändler, schließt sie zu Hause an und hat jetzt seine erste PlayStation

Beim Preis von $4,99 musste ein Redditor einfach zuschlagen. (Bild: Reddit / narfnerfmods)

Die Konsolen- und Spiele-Sammler*innen unter euch kennen wahrscheinlich den Schmerz beim Versuch, neue oder aber auch alte Hardware zu einem erschwinglichen Preis ergattern zu wollen.



Während die Hersteller*innen an den neuen Geräten noch genügend selbst verdienen möchten, haben Scalper im Internet mittlerweile begriffen, dass es genügend Nostalgiker*innen gibt, die etliche Euro für ihre alten Lieblingskonsolen hinlegen.

Deswegen sind Läden vor Ort ein praktischer Ausweichort für gute (Retro-)Funde, denn dort wird die Technik zumeist für passable Preise angeboten. Ein bestimmter Glückspilz schießt aber den Vogel ab, da er in einem Gebrauchtwarenladen eine extrem günstige und funktionierende PS4-Konsole gefunden hat.

Glückspilz findet PS4 für unter 5 Euro

Redditor narfnerfmods teilte mit der PlayStation-Community vor gut einem Jahr einen genialen Fund, den ihr euch hier direkt selbst anschauen könnt:

Absolutes Schnäppchen: Im Titel des Threads schreibt narfnerfmods, sein Glück in einem Gebrauchtwarenladen versucht zu haben. Dort hat der User nämlich eine PS4-Konsole für sage und schreibe 4,99 US-Dollar gefunden.

In einem weiteren Beitrag schreibt die Person, dank eines Gutscheins lediglich 4,34 US-Dollar für das Gerät bezahlt zu haben, was nach aktuellem Wechselkurs 3,69 Euro entspricht (Stand 16. Dezember 2025). Na, wenn das kein Schnäppchen ist!

Die Konsole funktioniert: Weiter schreibt User narfnerfmods, die Konsole bei sich zu Hause bereits ausprobiert zu haben, nachdem er Controller und Kabel dazugekauft hat. Die PS4 funktioniert wohl überraschenderweise einwandfrei, so dass sie als erste PlayStation in den Haushalt aufgenommen wird.

Das Timing dafür ist kurz vor der Weihnachtszeit natürlich perfekt: Der Sohn von narfnerfmods habe sich bereits eine PS5-Konsole gewünscht, um darauf Spider-Man zocken zu können. Zum Glück sind mit Marvel’s Spider-Man im Jahr 2018 und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales im Jahr 2020 richtig gute Spidey-Spiele für die PS4 erschienen.

Glückwünsche und Tipps der Community

Verständlicherweise ist die Community begeistert von dem Fund, da es nun wirklich nicht alle Tage der Fall ist, dass eine Person weniger Geld für eine Konsole als für einen Döner ausgeben muss.

Gleichzeitig geben User wie jspek666 den wichtigen Ratschlag, die PS4-Konsole mal aufzuschrauben, um einen Blick reinzuwerfen. Zum Beispiel, um mögliche Verschmutzungen zu entfernen.

Natürlich kann sich in einer älterer Konsole der üblich verdächtige Staub einschleichen, aber auch vor Ungeziefer will gewarnt sein. Wenn ihr eine Konsole aus einer unbekannten Quelle übernehmt, könnt ihr nicht wissen, wo sie sich vorher befand und was sich alles eventuell darin eingenistet hat.

Dass kleineres oder größeres Ungeziefer in den Konsolen haust ist tatsächlich möglich, vor allem, wenn sie nicht regelmäßig in Betrieb ist. Deswegen empfehlen wir euch, insbesondere fremde Konsolen zu untersuchen, aber auch regelmäßig eure eigenen Geräte zu entstauben und zu reinigen.

Läuft eure Konsole regemäßig, ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, da Spinnen und Co. zugige Orte nicht besonders mögen.

Was war euer größtes Gaming-Schnäppchen?