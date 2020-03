Nintendo aktualisiert Direct-Webseite & Fans spekulieren wild

Nintendo-Fans erleben gerade eine Dürre, wenn es um Neuankündigungen für die Nintendo Switch geht. Seit knapp sechs Monaten gab es keine neue, allgemeine Direct mehr. Und deshalb spekulieren Fans seit Wochen wild über die kleinsten Hinweise. Jetzt ist ein neuer Hinweis dazugekommen, bei dem wir aufdecken, ob wirklich etwas dahinter stecken könnte.

Eine aktualisierte Webseite

Auf Reddit hat der User Frocharocha darauf hingewiesen, dass die Archiv-Sektion der Nintendo Direct-Seite am Montag gegen 20:30 Uhr deutscher Zeit auf der Server-IP 23.60.1.242 aktualisiert wurde.

Was könnte hinter der Aktualisierung stecken? Zuletzt gab es Veränderungen an der Webseite am 7. sowie am 18. Januar. In diesen Zeiträumen wurden sowohl die Pokémon Direct am 9. Januar als auch die Vorstellung von Byleth als Smash-Kämpfer am 16. Januar veröffentlicht. Zur Animal Crossing Direct, die am 20. Februar stattfand gab es kein Update.

Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei nur um ein reguläres Update der Seite handelt, ohne eine neue Direct-Ausgabe einzupflegen. Es ist also nicht eindeutig, dass die Aktualisierung der Seite irgendetwas bedeuten könnte. Jedoch ist klar, dass Nintendo in Kürze eine neue Direct veröffentlichen wird, da ihnen langsam die Exklusivtitel für 2020 ausgehen. Wann endlich die Ankündigung erfolgt, steht aber noch in den Sternen.

So spekulieren die Fans

Durch die Dürre an Infos seit knapp sechs Monaten drehen die Fans sich mittlerweile aus jeder kleinen Info ihre eigenen nicht ganz ernst gemeinten Verschwörungstheorie.

"Felaipes: "Also wird diese Woche Breath of the Wild 2 veröffentlicht, oder?""

"Zeesi: "Plot Twist, es wird eine Indie-Direct""