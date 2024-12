Nur 1,49 Euro im eShop - Dieses Switch-Spiel hat 88 auf Metacritic, ist wirklich smart und der perfekte Titel für Zwischendurch

Es gibt wieder zahlreiche Angebote im eShop, darunter Dicey Dungeons.

Ihr sucht noch nach kleineren Switch-Titeln, die ihr an Weihnachten zwischen den Malzeiten unterm Esstisch oder abends gemütlich unter der Bettdecke zocken könnt? Dann haben wir eine Empfehlung für euch: Im eShop gibt's gerade nämlich wieder zahlreiche Spiele im Angebot, darunter auch das großartige Dicey Dungeons, das genau diesen Zweck erfüllt.

Das aktuelle Nintendo eShop-Angebot im Überblick:

Spiel: Dicey Dungeons

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis im Sale: 1,49 Euro (um 90 Prozent rabattiert)

1,49 Euro (um 90 Prozent rabattiert) Regulärer Preis: 14,99 Euro

14,99 Euro Angebot gültig bis: 02. Januar 2025

So spielt sich Dicey Dungeons

0:52 Dicey Dungeons - Das Würfel-RPG gibt's jetzt auch auf der PlayStation - Das Würfel-RPG gibt's jetzt auch auf der PlayStation

Genre: Roguelite

Roguelite Durchschnittlicher Score auf Metacritic: 88 (für Nintendo Switch) , 80 (für PC)

, 80 (für PC) GamePro-Testwertung: 85

Das ist das Spielprinzip: In Dicey Dungeons schlüpfen wir in die Rolle eines Würfel-Kriegers und erleben sechs unterschiedliche Abenteuer-Episoden. Dabei kämpfen wir in rundenbasierten Matches gegen allerhand Feinde, die wir nacheinander auf einer Übersichtskarte auswählen. Das Spiel lässt uns insgesamt sechs unterschiedliche Würfel-Krieger steuern, die sechs individuelle Klassen repräsentieren, darunter Krieger, Dieb, Roboter, Erfinder oder Hexe.

Dabei kommt es insbesondere auf unsere Kombinationsgabe an: So müssen wir stets überlegen, welche gewürfelte Augenzahl wir wie einsetzen oder miteinander kombinieren, um die Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände unserer Helden effizient einzusetzen.

Kollege Markus hat Dicey Dungeons im GamePro-Test etwas genauer unter die Lupe genommen und erklärt euch ausführlich, warum sich der kleine Titel lohnt:

Mehr zum Thema Dicey Dungeons im Test: Dieses Würfel-Highlight hätten wir fast übersehen von Markus Schwerdtel

Pro/Contra: Dicey Dungeons bietet ein einfaches aber genial designtes Spielprinzip mit angenehmer Lernkurve. Der Einstieg ist entsprechend leicht, bis das Spiel allmählich schwerer wird. Dicey Dungeons bleibt dabei aber stets fair! In Sachen Story braucht ihr hier aber nicht viel erwarten. Wenn wir mal ehrlich sind, ist die bei diesem Spiel aber ohnehin zweitranging.

Habt ihr Dicey Dungeon schon gezockt? Und welche Angebote aus dem aktuellen eShop-Sale würdet ihr außerdem empfehlen?