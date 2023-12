Nur 1,49 Euro im eShop: Diese Switch-Perle solltet ihr nicht verpassen und versprochen: Sie lässt euch nicht mehr los

Dieses Nintendo Switch-Angebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Zur Weihnachtszeit und in den ruhigen Tagen zwischen den Jahren gibt es etliche Spiele im Angebot – so auch im Nintendo eShop. Falls ihr also noch nach weiteren Titel sucht, die ihr ganz entspannt nach dem Essen zocken könnt, während ihr gemütlich auf der Couch oder im Bett herumlümmelt, dann hergehört: Im eShop ist gerade eine kleine Indie-Perle im Angebot, die Roguelike- und Würfel-Fans garantiert an die Joycons fesseln wird.

Um dieses aktuelle Angebot im Nintendo eShop geht's:

Spiel: Dicey Dungeons

Preis im Sale: 1,49 Euro

1,49 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

14,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis: 03. Januar 2024

Das erwartet euch in Dicey Dungeons

0:52 Dicey Dungeons - Das Würfel-RPG gibt's jetzt auch auf der PlayStation - Das Würfel-RPG gibt's jetzt auch auf der PlayStation

Genre: Roguelite

Roguelite Plattformen: Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Metacritic-Score: 80

In Dicey Dungeons spielen sechs tapfere Würfel die Hauptrolle, die in die Arena von Lady Fortuna geschickt werden. Darin setzen wir uns gegen allerhand Feinde zur Wehr, die wir nacheinander auf einer Übersichtskarte auswählen. Gekämpft wird in rundenbasierten Partien, bei denen es auf unseren Grips sowie auf unsere Kombinationsgabe ankommt.

Dabei müssen wir stets überlegen, welche gewürfelte Augenzahl wir wie einsetzen oder miteinander kombinieren, um die Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände unserer Helden effizient nutzen zu können. Und das ist super motivierend und macht einen Heidenspaß.

Mehr Infos zu Dicey Dungeons lest ihr in unserem Test:

Mehr zum Thema Dicey Dungeons im Test: Dieses Würfel-Highlight hätten wir fast übersehen von Markus Schwerdtel

Pro/Contra: Das alles klingt beim ersten Lesen vielleicht furchtbar kompliziert, ist es aber gar nicht: Der Einstieg gestaltet sich sanft, die Lernkurve ist fair. Erst nach und nach wird Dicey Dungeon komplexer und erst gegen Ende richtig schwer. Euch erwartet also ein motivierendes kleines Roguelite für Knobelfans! Lediglich in Sachen Story braucht ihr nicht viel erwarten. Die ist ... äh vorhanden, plätschert aber nur so vor sich hin.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure aktuellen Empfehlungen aus dem Nintendo eShop? Und mit welchen Nintendo Switch-Spielen verbringt ihr eure Feiertage und die ruhige Zeit danach? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.