Der Nintendo eShop hat die Digital Deals gestartet. Das bedeutet: Von jetzt an bis zum 27. Juni gibt es Hunderte von Spielen für die Nintendo Switch im Angebot, darunter ein paar ganz große AAA-Titel wie Legend of Zelda: Breath of the Wild, aber auch einige der besten Indie-Hits. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Nintendo eShop Digital Deals: Zu den Angeboten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Dass das Open-World-Rollenspiel Legend of Zelda: Breath of the Wild einer der ganz großen Switch-Hits und eines der am besten bewerteten Spiele der letzten Jahre ist, liegt nicht zuletzt an seiner Spielwelt. Diese ist nicht nur riesengroß , sondern steckt auch voller Rätsel, Geheimnisse, Schätze, Sehenswürdigkeiten, seltsamer Kreaturen und anderer Dinge, die uns zum Erkunden einladen. Noch dazu lässt uns Breath of the Wild enorme Freiheit. Prinzipiell können wir sogar gleich zu Beginn direkt zum Endgegner marschieren. Wir dürfen uns nur nicht wundern, wenn wir dort ordentlich auf die Mütze bekommen. Die spannenden Kämpfe und die hübsche, farbenfrohe Präsentation runden das Gesamtpaket ab.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild statt 69,99€ für 48,99€ im Nintendo eShop

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle wagt sich Nintendos berühmter Klempner ins Genre der Rundentaktik. Um das Pilzkönigreich zu retten, verbünden sich Mario und seine Freunde mit den vorlauten Rabbids aus dem Hause Ubisoft. Gemeinsam muss sich die Gruppe aus acht Helden zahlreichen Feinden stellen. In den Kämpfen haben wir nur dann eine Chance, wenn wir die Fähigkeiten aller Charaktere gut ausnutzen und miteinander kombinieren. Für Abwechslung sorgen eingestreute Rätsel und das Durchsuchen der vier Spielwelten nach versteckten Schätzen. Außerdem bietet Mario + Rabbids: Kingdom Battle eine ordentliche Portion Humor.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle statt 39,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Among Us

Der Indie-Titel Among Us war einer der größten Hits des Jahres 2020. In dem Multiplayerspiel müssen wir gemeinsam mit unserem Team in einer Raumstation kleine Aufgaben erfüllen, wenn wir keinen qualvollen Tod sterben möchten. Das Problem dabei: Eines oder mehrere unserer Teammitglieder sind Verräter, die uns nicht nur sabotieren, sondern auch jederzeit bereit sind, uns in einem unbeobachteten Moment das Messer in den Rücken zu rammen. Die restlichen Teammitglieder müssen diese Verräter enttarnen und unschädlich machen, was aber nur gelingen kann, wenn sie nicht auf deren Lügen und Manipulationsversuche hereinfallen. Ansonsten werden schnell Unschuldige aus der Station ins Weltall befördert.

Among Us statt 4,29€ für 3€ im Nintendo eShop

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Bei der Definitive Edition von Xenoblade Chronicles handelt es sich um eine technisch stark verbesserte Neuauflage des ursprünglich für die Wii erschienenen Rollenspielklassikers. Aber das neue Xenoblade Chronicles ist nicht nur hübscher, sondern auch umfangreicher geworden, und zwar durch den brandneuen Epilog namens "Die verbundene Zukunft". Auch das Original konnte schon gut und gerne 100 Stunden lang fesseln, und zwar nicht nur durch seine riesige Spielwelt, sondern auch durch die taktisch anspruchsvollen Kämpfe, die komplexen RPG-Mechaniken und natürlich die epische Geschichte, die sich um einen uralten Konflikt zwischen Menschen und Maschinenwesen dreht.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Persona 5 Strikers

Das im Februar erschienene Spin-Off Persona 5 Strikers schließt direkt an die Story des Originals an, geht beim Gameplay jedoch andere Wege: Statt rundenbasierten Taktikkämpfen gibt es actionreiche Echtzeitschlachten im Stile eines Dynasty Warriors. Ein bisschen Taktik bleibt aber erhalten, denn zumeist sind wir besser dran, wenn wir planvoll aus dem Verborgenen angreifen, anstatt uns direkt ins Getümmel zu stürzen. Nichts geändert hat sich zudem am stimmungsvollen Anime-Look, der tollen Inszenierung und dem packenden Soundtrack. Auch die Geschichte rund um eine junge, mit besonderen Kräften ausgestattete Popsängerin, die ihre Fans für ihre finsteren Pläne missbraucht, ist mal wieder sehr kreativ und spannend geraten.

Persona 5 Strikers statt 59,99€ für 41,99€ im Nintendo eShop

Crash Team Racing: Nitro Fueled

Crash Team Racing: Nitro Fueled ist die Neuauflage eines Klassikers unter den Kart Racern und überzeugt nicht zuletzt durch seine vielfältigen Modi: Von normalen Rennen über Time Trials bis hin zu Capture the Flag und Last Kart Standing ist so ziemlich alles dabei, was man sich in dem Genre wünschen kann. Auch bei den Strecken ist die Auswahl groß, da nicht nur Kurse aus dem Original, sondern auch aus dem Nachfolger Crash Nitro Kart übernommen wurden. Das Remake wurde technisch von Grund auf runderneuert und sieht dementsprechend hübsch aus, am typischen Arcade-Gameplay mit reichlich Powerups ändert das natürlich nichts.

Crash Team Racing: Nitro Fueled statt 39,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Sid Meier's Civilization VI

Auch im sechsten Teil der berühmten Civilization-Reihe ist es wieder unsere Aufgabe, eine Zivilisation über mehrere Zeitalter hinweg, von den bescheidenen Anfang bis hin zum hochtechnisierten Informationszeitalter, zur Vorherrschaft über die Welt zu führen. Das können wir mithilfe des Militärs erledigen, aber auch durch kulturellen oder wissenschaftlichen Vorsprung sowie durch geschickte Diplomatie können wir Dominanz erlangen. Die Switch-Version des Rundenstrategiespiels weist ein paar Besonderheiten auf wie zum Beispiel Touchscreen-Unterstützung im Handheld-Modus. Außerdem sind neben dem Hauptspiel vier kleinere DLCs enthalten.

Sid Meier's Civilization 6 statt 49,99€ für 16,49€ im Nintendo eShop

Spiritfarer

Spiritfarer war im Sommer 2020 ein echter Überraschungshit. In dem wunderschön gezeichneten Indie-Titel spielen wir die Fährfrau Stella, die die Verstorbenen ins Jenseits bringen soll. Das klappt allerdings erst, nachdem wir ihnen geholfen haben, im Diesseits noch ein paar Dinge zu erledigen. Bis dahin wohnen die Toten auf Stellas Schiff und wollen versorgt werden, sowohl mit einer angemessenen Unterkunft als auch mit ihren Lieblingsgerichten. Das Gameplay ist eine kreative Mischung aus Aufbau und Management unseres Schiffs, Erkundung vieler Inseln, auf denen wir Ressourcen sammeln und Aufgaben für die Verstorbenen erledigen, und kleinen Geschicklichkeitsübungen sowie Jump&Run-Passagen.

Spiritfarer statt 24,99€ für 16,74€ im Nintendo eShop

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim ist eines der berühmtesten und erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten und hat auch auf der Nintendo Switch nichts von seiner Faszination verloren. Wer noch nie das riesige Himmelsrand mit seinen vielen Städten, Höhlen und Geheimnissen erkundet hat, sollte das sowieso unbedingt nachholen. Da es sich um die erste Skyrim-Version handelt, die sich auch mobil spielen lässt, kann sich der Neukauf aber auch für diejenigen lohnen, die sich schon einmal in den Kampf gegen die Drachen gestürzt haben. Die Switch-Version bringt zudem ein paar technische Neuerungen mit sich, zum Beispiel könnt ihr im Kampf die Bewegungssteuerung nutzen. Als Extras gibt es außerdem Outfits und Gegenstände aus der Zelda-Reihe.

The Elder Scrolls V: Skyrim statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Octopath Traveller

Bei Octopath Traveller handelt es sich um ein Rollenspiel alter Schule, das stark an SNES-Klassiker wie Chrono Trigger erinnert. Das gilt sowohl für die taktischen, rundenbasierten Kämpfe und die Fortschrittsmechaniken als auch für den Pixel-Look. Letzterer fällt zwar deutlich detaillierter aus als zur damaligen Zeit und wurde um zahlreiche moderne Effekte erweitert, fängt den Stil der Vorbilder aber dennoch gut ein. Das besondere an Octopath Traveller ist seine Erzählweise: Wir spielen acht verschiedene Charaktere, die alle über eine eigene, in acht Kapitel eingeteilte Geschichte verfügen. Nach jedem abgeschlossenen Kapitel können wir zur Geschichte eines anderen Helden wechseln. Trotzdem gibt es noch immer einen Protagonisten, der in allen Geschichten als Begleiter dabei ist.

Octopath Traveller statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Weitere Angebote (Auswahl):

Nintendo eShop Digital Deals: Zu den Angeboten