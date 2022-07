Nintendo eShop: Jetzt doppelte Goldpunkte sichern und beim Spielekauf sparen

Im Nintendo eShop könnt ihr jetzt beim Kauf bestimmter Produkte die doppelte Menge an Goldpunkten sammeln und dadurch bei zukünftigen Käufen kräftig sparen. In der Auswahl finden sich sowohl große First-Party-Spiele für Nintendo Switch als auch der Aboservice Nintendo Switch Online. Die Aktion namens „Goldpunkte-Glück“ läuft noch bis zum 3. August. Hier findet ihr die Übersicht:

Bei welchen Produkten gibt es die doppelten Goldpunkte?

In der Auswahl der Aktion finden sich einige der ganz großen Exklusivhits für Nintendo Switch, die ohnehin in jede gut sortierte Switch-Bibliothek gehören. Damit habt ihr jetzt die Chance, eventuell noch vorhandene Lücken zu schließen und dabei extra viele Goldpunkte zu sammeln. Aber auch beim Abo von Nintendo Switch Online könnt ihr sparen. Hier der Überblick:

Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

Das Goldpunkte-Glück ist eine hervorragende Gelegenheit, um Nintendo Switch Online beizutreten. Schließlich braucht ihr den Aboservice sowieso für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele. Noch dazu bekommt ihr mit Nintendo Switch Online Zugriff auf Dutzende NES- und SNES-Klassiker sowie weitere Extras wie Cloud Saves.

Die doppelten Goldpunkte bekommt ihr dann, wenn ihr ein Jahresabo für 19,99€ oder ein Familienabo für 34,99€ im Jahr abschließt. Auch das Erweiterungspaket ist Teil der Aktion. Dieses bringt euch Klassiker, die ursprünglich für Nintendo 64 und Sega Mega Drive erschienen sind, sowie Erweiterungen für Switch-Hits wie Animal Crossing: New Horizons und Mario Kart 8 Deluxe. Mehr über die Abo-Optionen erfahrt ihr hier:

Animal Crossing: New Horizons

Mit Animal Crossing: New Horizons ist einer der größten Switch-Hits Teil der Goldpunkte-Aktion. Falls ihr ihn bisher verpasst habt, ist jetzt auch deshalb eine gute Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen, weil es sich um ein hervorragendes Spiel für den Sommer handelt. Schließlich schickt euch Animal Crossing: New Horizons auf eine zu Beginn noch einsame Insel, die ihr nach und nach in ein Paradies verwandelt und dadurch viele neue, niedliche Bewohner anlockt. Dabei kommt selbst dann Urlaubstimmung auf, wenn ihr den Sommer zu Hause verbringen müsst. Außerdem bietet Animal Crossing ein eher entspanntes Spielerlebnis, das auch bei großer Hitze nicht zu anstrengend wird.

Mario Kart 8 Deluxe

Auch Mario Kart 8 Deluxe gehört zu den meistverkauften Spielen für Nintendo Switch. Der König unter den Kart Racern überzeugt mit seinen üblichen Stärken wie den kreativ designten, knallbunten Strecken, den witzigen Items und der vielfältigen Auswahl an verschiedenen Modi. Neben Rennen stehen uns erneut verschiedene Schlachten-Modi wie beispielsweise Ballonschlacht oder Münzenjäger zur Verfügung. Auch abgesehen davon steckt in Mario Kart 8 Deluxe beeindruckend viel drin: Es sind nicht nur alle 37 Fahrer und 48 Strecken aus dem ursprünglich für Wii U erschienenen Original und den beiden DLCs dabei, es sind sogar noch fünf neue Fahrer dazu gekommen. Mit dem Anfang des Jahres erschienenen Booster-Streckenpass wird der Umfang sogar noch gewaltiger.

Super Smash Bros. Ultimate + Fighters Pass 1 & 2

Super Smash Bros. gehört schon lange zu den beliebtesten Fighting-Game-Reihen überhaupt, was daran liegt, dass es sich sehr gut als Partyspiel eignet, gleichzeitig aber so schwer zu meistern ist, dass es auch Profis dauerhaft motiviert. In Super Smash Bros. Ultimate für Nintendo Switch dürfte schon eine Menge Zeit vergehen, bis ihr überhaupt alle der 74 Charaktere und 103 Stages ausprobiert habt. Daneben sorgt die reiche Auswahl an Multiplayer-Modi für Abwechslung. Im Singleplayer wartet sogar eine richtige Kampagne auf euch.

Neben dem Hauptspiel findet ihr in der Goldpunkte-Aktion auch den Fighters Pass 1 und 2, die euch neue Kämpfer mitsamt den dazugehörigen Stages und Musiktiteln liefern. Der Fighter Pass 1 enthält fünf Kämpfer, darunter Banjo-Kazooie sowie die Protagonisten aus den JRPG-Hits Persona 5 und Dragon Quest XI. Unter den sechs Kämpfern des Fighters Pass 2 befinden sich unter anderem Sora aus Kingdom Hearts und Figuren aus Final Fantasy VII, Minecraft und Tekken.

Mario Golf: Super Rush

In Mario Golf: Super Rush beweist der berühmte Klempner sein Können auf dem Golfplatz. Neben Mario selbst können wir auch 15 andere aus dem Mario-Universum bekannte Charaktere wie Yoshi, Donkey Kong oder Luigi wählen, die alle über eigene Spezialfähigkeiten und Statuswerte verfügen. Eine wichtige Neuerung ist, dass wir zwischen der traditionellen Steuerung mit Buttons und der Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller wählen können. Im Einzelspielermodus „Golf-Abenteuer“ arbeiten wir uns vom Neulingen zum Champion hoch, verbessern dabei die Fähigkeiten unseres Charakters und schalten neue Gebiete frei. Selbstverständlich können wir auch im Multiplayer in verschiedenen Modi gegeneinander antreten, und zwar sowohl lokal als auch online.

Mario Party Superstars

Mario Party Superstars bringt 100 der beliebtesten Minispiele aus den Mario-Party-Klassikern der N64- und Gamecube-Ära auf Nintendo Switch. Beispielsweise messen wir uns im Formen riesiger Schneekugeln oder rasen in Loren über brodelnde Lava. Auch die fünf Spielbretter basieren auf Vorbildern aus der N64-Zeit wie der beliebten Geburtstagstorte aus dem ersten Teil, sind aber natürlich deutlich hübscher als die Originale. Wie üblich ziehen wir unsere Figuren wie in einem Brettspiel über das Feld und müssen uns je nachdem, wo wir landen, verschiedenen Herausforderungen stellen. Am meisten Spaß macht das Partyspiel aber im Multiplayer – dieser ist sowohl lokal als auch komplett online spielbar!

Was sind Goldpunkte und wozu sind sie gut?

Goldpunkte sind eine virtuelle Währung, die ihr bekommen könnt, wenn ihr im Nintendo eShop Produkte wie zum Beispiel Spiele für Nintendo Switch kauft. Ein Goldpunkt hat dabei einen Wert von einem Cent. Bei Käufen im Nintendo eShop werden euch Goldpunkte im Wert von 5 Prozent des gekauften Produkts gutgeschrieben, während der aktuellen Aktion sind es bei bestimmten Produkten 10 Prozent.

Eure gesammelten Goldpunkte könnt ihr dann bei späteren Einkäufen einsetzen, um einen Rabatt zu bekommen. Kauft ihr also beispielsweise jetzt ein Spiel aus der Aktion, das 59,99€ kostet, bekommt ihr 600 Goldpunkte gutgeschrieben. Mit diesen Goldpunkten könnt ihr euch dann beim nächsten Spielekauf 6 Euro Rabatt sichern. Mehr darüber, wie das Goldpunkte-System funktioniert, erfahrt ihr hier: