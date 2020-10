Zusätzlich zu vielen anderen Angeboten hat der Nintendo eShop gerade eine besondere Aktion zu bieten: Zur Feier des 35. Jubiläums von Super Mario Bros. gibt es drei große Mario-Titel für die Nintendo Switch 33 Prozent günstiger. Die Deals gelten noch bis zum 1. November. In diesem Artikel stellen wir euch alle drei Spiele etwas näher vor. Wer lieber direkt zum Nintendo eShop will, findet nicht nur die drei Mario-Titel, sondern auch viele weitere reduzierte Spiele für die Nintendo Switch hier:

New Super Mario Bros. U Deluxe

Mehr und besser: New Super Mario Bros. U Deluxe ist eine verbesserte und erweiterte Neuauflage des ursprünglich für die Wii U erschienenen 2D-Jump&Runs. Die Switch-Version bringt nicht nur eine höhere Auflösung sowie zahlreiche Detailverbesserungen mit. Ihr könnt nun auch im Singleplayer den Abenteuermodus mit Luigi, Toad, Toadette oder Mopsie anstatt mit Mario bestreiten. Außerdem ist der umfangreiche DLC Super Luigi U, in dem ihr abgewandelte und schwierigere Varianten der Levels spielen könnt, bereits enthalten.

Wie ein Klassiker: Wie schon in der Wii-U-Version glänzt New Super Mario Bros. U Deluxe vor allem durch sein hervorragendes Leveldesign aus. Von der Sandkuchenwüste über den Limonadendschungel bis zu Prinzessin Peachs Schloss lernen wir nicht nur abwechslungsreiche Umgebungen kennen, sondern werden auch mit den verschiedensten Gegner, Gefahren und Gameplay-Elementen konfrontiert. Die perfekte Steuerung und die bekannten Mario-Moves und -Items wie der Dreifachsprung und die Feuerblume sorgen für das vertraute Spielgefühl der Mario-Klassiker. Auch der chaotische lokale Multiplayer bringt eine Menge Spaß.

New Super Mario U Deluxe statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Super Mario Party

Vielfalt und Bewegung: Der neuste Teil des Multiplayerspiels Super Mario Party bringt eine stolze Anzahl von 80 Minispielen mit. Die Vielfalt ist groß: Vom Hindernisparcour über ein Gedächtnisspiel im Memory-Stil bis hin zum gleichmäßigen Anbraten eines Tofuwürfels haben sich die Entwickler eine Menge einfallen lassen. Viele Spiele machen dabei Gebrauch von den Features der Joy-Cons und nutzen die Möglichkeiten von HD Rumble und Bewegungssteuerung voll aus, sodass unsere Geschicklichkeit, unsere Reaktionsschnelligkeit und manchmal auch unsere Intelligenz auf ganz unterschiedliche Arten getestet werden.

Gemeinsam und gegeneinander: Beim Spiel gegeneinander ziehen alle Spielerinnen und Spieler ihre eigene Figur über ein Brett und lösen je nachdem, auf welchem Feld sie landen, ein Minispiel aus. Durch verschiedene Items kann der eigene Weg zum Ziel beschleunigt werden. Besondere Mühe hat Nintendo sich diesmal mit den Koop-Modus gegeben. Zu viert fahren wir im Schlauchboot einen Fluss hinab und müssen die Mündung erreichen. Erfolgreiche Minispiele füllen das Zeitlimit auf. Eine spaßige Mischung aus Koop und Wettbewerb ist zudem die Partner-Party, in der Zweier-Teams gegeneinander antreten.

Super Mario Party statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Mario Tennis Aces

Fordernde Matches: In Mario Tennis Aces liefern wir uns mit bekannten Charakteren aus dem Mario-Universum spannende Matches. Die Figuren unterscheiden sich dabei spürbar: Manche verfügen über besonders starke Schläge, sind aber langsam, während andere mit ihren flinken Beinen viele Bälle erreichen. Obwohl es sich bei Marios Tennis Aces nicht um eine realitätsnahe Simulation handelt, ist das Gameplay übrigens recht komplex. Dafür sorgt neben verschiedenen Schlagtechniken die Zielschlag-Mechanik: Durch gutes Timing bauen wir Energie auf und können anschließend mit dem Fadenkreuz einen Ball besonders genau platzieren.

Story-Kampagne und Mehrspieler-Spaß: Ein Highlight ist die Kampagne mit ihrer abgedrehten Story: Als Mario müssen wir Luigi aus der Umklammerung eines verfluchten Tennisschläger befreien. Dazu reisen wir durch fünf Spielwelten, trainieren unsere Fähigkeiten in Minispielen und bestreiten sogar richtige Bossmatches. Hier müssen wir nicht nur Tentakeln und Flammen ausweichen, sondern zugleich die Angriffsmuster unserer Gegner durchschauen, um den richtigen Konter zu setzen. Natürlich gibt es auch Multiplayer: Neben dem Online-Spiel können Spieler lokal gegeneinander antreten, sowohl im Einzel als auch im Doppel.

Mario Tennis Aces statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Weitere Angebote im Nintendo eShop

Der Nintendo eShop hat diese Woche übrigens noch eine ganze Menge weiterer Switch-Spiele im Angebot. Beispielsweise gibt es das atmosphärische Erkundungsspiel What Remains of Edith Finch und das Zelda-ähnliche Action-Adventure Oceanhorn zum halben Preis. Den Indiehit Cook, Serve, Delicious! 2, in dem ihr den stressigen Alltag eines Kochs erlebt, bekommt ihr dank eines Rabatts von 90 Prozent schon für 1,43 Euro. Zur Übersicht über die Deals kommt ihr durch diesen Link:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten für die Nintendo Switch