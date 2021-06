Der Nintendo eShop hält auch in dieser Woche wieder eine Menge Angebote für die Nintendo Switch bereit. Diesmal sind viele knallbunte Titel dabei, die reichlich Sommerlaune verbreiten, aber auch ein paar harte, düstere Spiele für all jene, die bei Sonnenschein am liebsten die Vorhänge zuziehen. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights vor. Falls ihr euch lieber selbst durch die lange Liste mit hunderten Sonderangeboten wühlen wollt, findet ihr diese hier:

Yooka-Laylee

Angebot gültig bis: 17. Juni

Bei Yokaa-Layle handelt es sich um ein klassisches 3D-Jump&Run im Stile von Banjo-Kazooie. Das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Laylee versuchen gemeinsam, das fiese Bienenwesen Capital B zu stoppen, das sich zum Ziel gesetzt hat, alle Bücher der Welt zu stehlen. Dazu taucht das Duo in die knallbunten Welten der Bücher ein und erlebt unter anderem Abenteuer im Dschungel, einem riesigen Casino und in einer Eislandschaft. Das Gameplay folgt der bekannten Formel aus Hüpfen, Kämpfen, Erkunden und Sammeln. Insbesondere diejenigen, die mit den Klassikern des Genres aufgewachsen sind, werden mit Yooka-Laylee großen Spaß haben und sich sofort wie zu Hause fühlen.

Yooka-Laylee statt 39,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Summer in Mara

Angebot gültig bis: 13. Juni

Summer in Mara ist eine Mischung aus Erkundungsspiel und Lebenssimulation. In Gestalt des jungen Mädchens Koa erforschen wir das namensgebende Reich Mara mit seinen zahlreichen Inseln, lüften Geheimnisse und lernen die Bewohner kennen. Zugleich bauen wir auf unserer Heimatinsel unseren eigenen Hof auf, bestellen die Felder und kümmern uns um die Tiere. Neben dem hellen, farbenfrohen Look sorgt dabei auch der Soundtrack für gute Sommerlaune. Kämpfe gibt es übrigens nicht, dafür legt Summer in Mara aber deutlich mehr Wert auf eine spannende Story als andere Spiele des Genres.

Summer in Mara statt 21,99 Euro für 10,99€ im Nintendo eShop

Just Dance 2020

Angebot gültig bis: 27. Juni

Schon mehr als zehn Jahre gibt es Just Dance inzwischen und noch immer ist der Titel aus dem Hause Ubisoft die Nummer 1 unter den Tanzspielen. Am erfolgreichen Spielprinzip hat sich auch in der Version aus 2020 nicht viel geändert, aber natürlich sind wie immer neue Songs dazugekommen, beispielsweise von Katy Perry, Ariana Grande oder Panic! At The Disco. Neu ist auch der All-Stars-Modus, der das Beste aus den letzten zehn Jahren bietet. Natürlich sind zudem auch wieder die üblichen Modi dabei wie beispielsweise der Sweat-Modus, in dem es vor allem darum geht, reichlich Kalorien zu verbrennen.

Just Dance 2020 statt 59,99€ für 19,79€

Blasphemous

Angebot gültig bis: 17. Juni

Blasphemous ist ein blutiges 2D-Actionspiel, das nicht zuletzt durch sein düsteres Artdesign überzeugt. Dieses ist von der Spanischen Inquisition inspiriert und dementsprechend mit einer Menge religiöser Symbolik aufgeladen, nimmt sich aber auch die künstlerische Freiheit, eine Menge grotesker Monster einzubauen. Spielerisch ist Blasphemous so knallhart, wie es aussieht. Spätestens bei den riesigen Bossgegnern muss man gekonnt die Kombos einsetzen, um eine Chance zu haben. Wer auf Herausforderungen steht und Spiele im Stil von Dark Souls mag, dürfte hier glücklich werden.

Blasphemous statt 24,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Angebot gültig bis: 24. Juni

Monster Boy and the Cursed Kingdom ist der geistige Nachfolger der Wonder-Boy-Reihe, die zu den Klassikern der 2D-Jump&Runs gehört. Auf den Lorbeeren seiner Vorläufer ruht Monster Boy sich allerdings nicht aus, sondern fesselt durch eigene Ideen: Protagonist Jin kann sich im Verlauf der Story in sechs verschiedene Tierformen verwandeln, zum Beispiel in ein Schwein oder einen Frosch, die alle spezifische Vor- und Nachteile haben. Die jeweiligen Spezialfähigkeiten müssen wir sowohl in den Kämpfen als auch beim Platforming und den vielen kniffligen Rätseln gut ausnutzen. Neben dem fordernden und abwechslungsreichen Gameplay überzeugen auch die hübsch gezeichneten Hintergründe und die niedlichen Spielfiguren.

Monster Boy and the Cursed Kingdom statt 39,99€ für 15,99€ im Nintendo eShop

Okami HD

Angebot gültig bis: 14. Juni

Okami HD ist die technisch verbesserte Neuauflage eines Action-Adventure-Klassikers. Wir spielen die in Gestalt einer weißen Wölfin auf Erden wandelnde Sonnengöttin, die Japan vor Dämonen und einem fiesen Drachen retten soll. Unterstützt werden wir dabei von einem Künstler in der Größe eines Flohs, der mit seinem göttlichen Pinsel die Realität manipulieren kann. Das klingt zunächst schräg, sorgt aber für anspruchsvolles, intelligentes und einfallsreiches Gameplay, und zwar sowohl in den Kämpfen als auch bei den zahlreichen Rätseln. Hinzu kommt, dass das Artdesign im Stil japanischer Holzschnitte auch heute noch sehr hübsch ist. Nicht ohne Grund hat Okami HD im GamePro-Test 90 Punkte abgestaubt.

Okami HD statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Angebot gültig bis: 14. Juni

Dragon's Dogma ist ein großes, düsteres Open-World-Rollenspiel, das vor allem durch seine spannenden, actionreichen Echtzeitkämpfe fesselt. Zumeist nehmen wir es dabei gleich mit ganzen Gegnergruppen auf, können uns aber auf die Unterstützung unserer Begleiter verlassen. So wird jedes Gefecht zu einer kleinen Schlacht. Der Schwierigkeitsgrad kann recht fordernd sein, aber mit etwas Übung und dem richtigen Charakterlevel kommt man auch über schwierige Stellen hinweg. Die Switch-Version enthält sämtliche DLC-Pakete und die Erweiterung Dark Arisen, die eine eigene Geschichte rund um eine mysteriöse Insel erzählt.

Dragon's Dogma: Dark Arisen statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

My Time at Portia

Angebot gültig bis: 17. Juni

My Time at Portia ist eine Mischung aus Aufbauspiel und Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley oder Harvest Moon. Allerdings ist es hier keine verfallene Farm, der wir wieder zu ihrem früheren Glanz verhelfen müssen, sondern eine alte Werkstatt. Auch das Szenario unterscheidet sich, denn in My Time at Portia bauen wir unser neues Leben auf den Ruinen einer alten Zivilisation auf, deren ebenso geheimnis- wie wertvolle Überreste über die ganze Spielwelt verteilt sind und erforscht werden wollen. Trotzdem können wir wie in den Vorbildern auch hier Tiere züchten, uns mit den Dorfbewohnern anfreunden, an Events teilnehmen und so weiter. Das macht My Time at Portia zu einem überaus vielseitigen und abwechslungsreichen Titel.

My Time at Portia statt 29,99 Euro für 7,49€ im Nintendo eShop

Nine Parchments

Angebot gültig bis: 11. Juni

Nine Parchments ist ein Action-Rollenspiel, das sich sowohl allein als auch im Koop mit bis zu drei weiteren Magiebegeisterten spielen lässt, und zwar online wie lokal. Aus der Top-Down-Perspektive steuern wir unsere Charaktere, die sich auf der Suche nach neun verlorenen Schriftrollen befinden, durch eine märchenhafte Spielwelt. Gegen die zahlreichen Monster, die sich uns dabei in den Weg stellen, können wir uns mit mächtigen Zaubersprüchen wehren, wobei wir aber aufpassen sollten, dass wir uns nicht versehentlich gegenseitig in die Luft jagen. Das ausgefeilte Magiesystem, das uns ständig neue Zauber erlernen lässt, ist das Highlight des Spiels.

Nine Parchments statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Tharsis

Angebot gültig bis: 20. Juni

Tharsis ist mit einem Preis von nur 1,99 Euro eines der günstigsten aktuellen Angebote im Nintendo eShop. In dem Weltraum-Survivalspiel wollen wir eigentlich ein mysteriöses Signal vom Mars erforschen. Leider macht unser Raumschiff auf dem Weg unangenehme Bekanntschaft mit ein paar Meteoriten, weshalb wir fortan damit beschäftigt sind, ums eigene Überleben zu kämpfen. Das rundenbasierte Gameplay von Tharsis ist stark an Brettspiele angelehnt und bietet in jeder Runde knifflige Entscheidungen für die vier Astronauten unseres Teams, wobei aber nicht nur taktische Klugheit, sondern auch Würfelglück über den Erfolg entscheidet.

Tharsis statt 11,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop