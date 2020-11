Im Nintendo eShop gibt es gerade wieder eine ganze Menge Spiele für die Nintendo Switch günstiger. Aus der Hunderte von Titeln umfassenden Liste haben wir zehn Tipps ausgewählt, die wir euch in diesem Artikel kurz vorstellen. Wer sich lieber selbst durch die Deals wühlen möchte, kann das hier tun:

Yooka-Laylee

Angebot gültig bis: 16. November

Bei Yooka-Laylee handelt es sich um ein buntes 3D-Jump&Run ganz im Stil von Klassikern wie Banjo-Kazooie. Wir steuern das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Laylee, die gemeinsam ein böses Bienenwesen namens Capital B davon abhalten wollen, alle Bücher der Welt zu stehlen. Dazu reisen wird durch riesige Bücher hindurch in abwechslungsreiche Spielwelten, vom dichten Dschungel über eine Eislandschaft bis hin zu einem Casino. Auf unserem Weg lernen wir immer wieder neue Fähigkeiten, die uns weitere Orte erreichen lassen, indem wir beispielsweise Yookas Zunge als Enterhaken benutzen. Wer die 3D-Jump&Run-Klassiker mag, wird mit dieser nostalgischen Zeitreise eine Menge Spaß haben.

Yooka-Laylee statt 39,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Overcooked! 2

Angebot gültig bis: 16. November

Im Koop-Spiel Overcooked! 2 übernehmen wir in einem Team von bis zu vier Spielern die Leitung über unser eigenes Restaurant. Um Management und Verwaltung geht es dabei nicht, sondern um den chaotischen Alltag in der Küche. Die Wünsche unserer ungeduldigen Kunden können wir nur dann erfüllen, wenn wir gut zusammenarbeiten. Nur so wird kein brodelnder Topf, kein schmutziger Teller und kein hungriger Gast vergessen. Neu im Vergleich zum Vorgänger: Wir können uns nun sogar Zutaten quer durch die Küche zuwerfen, um Zeit zu sparen. Außerdem gibt es nun dynamische Levels. So kochen wir beispielsweise auf zwei nebeneinander fahrenden Boten, die ständig ihre Position zueinander ändern.

Overcooked! 2 statt 24,99€ für 12,49€ im Nintendo eShop

Moving Out

Angebot gültig bis: 16. November

Das von denselben Entwicklern wie Overcooked! 2 stammende Koop-Spiel Moving Out hat ein ganz ähnliches Konzept, nur leiten wir diesmal unsere eigene Umzugsfirma. In möglichst kurzer Zeit müssen wir gemeinsam Wohnungen leer räumen und das Hab und Gut der ehemaligen Bewohner sicher im Laster verstauen. Am besten klappt das, wenn wir im Team arbeiten und uns gegenseitig Gegenstände zuwerfen. Wer mal eben einen Fernseher im hohen Bogen aus dem Fenster des ersten Stocks wirft, sollte aber besser sicher sein, dass unten ein Teammitglied steht und das gute Stück auffängt. Sonst gibt es Punktabzug.

Moving Out statt 24,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Angebot gültig bis: 16. November

Das Switch-exklusive Mario + Rabbids: Kingdom Battle war nicht nur deshalb eine große Überraschung, weil Mario und seine Freunde hier eine Allianz mit Ubisofts vorlauten Häschen eingehen, sondern auch, weil Mario damit einen Schritt ins Genre der Rundentaktik im Stile eines XCOM wagt. Das Experiment ist geglückt: Kingdom Battle ist ein hervorragendes Taktikspiel geworden, in dem wir die speziellen Fähigkeiten aller Charaktere ausnutzen und miteinander kombinieren müssen, um das knallbunte Pilzkönigreich zu retten.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle statt 39,99€ für 14,79€ im Nintendo eShop

Darkwood

Angebot gültig bis: 18. November

Beim erst ab 18 freigegebenen Darkwood handelt es sich um ein düsteres Survival-Horrorspiel. Aus der Vogelperspektive steuern wir den Protagonisten bei Tag durch eine trostlose, postapokalyptische Spielwelt, um lebenswichtige Ressourcen zu sammeln, aus denen wir Fallen und Waffen basteln. Nachts verkriechen wir uns in unserem bescheidenen Zuhause und versuchen, die zahlreichen Bedrohungen abzuwehren. Darkwood gelingt es dabei, seine dichte, nervenaufreibende Atmosphäre die gesamte Spielzeit von circa 20 Stunden hindurch aufrechtzuerhalten. Selbst gegen Ende fragen wir uns noch immer bei jedem verdächtigen Geräusch, was wohl außerhalb des Sichtkegels unserer Spielfigur lauert.

Darkwood statt 14,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Angebot gültig bis: 16. November

Nachdem wir in "Der Stab der Wahrheit" gemeinsam mit Stan, Kyle, Kenny und Cartman in Fanatsy-Kostümen, die stark an "Der Herr der Ringe" erinnerten, South Park unsicher gemacht haben, gründen die Grundschüler diesmal ihre eigene Superhelden-Truppe. Wieder stoßen wir als Neuling dazu, wobei uns das Rollenspiel diesmal aus zwölf verschiedenen Charakterklassen wählen lässt. Die Kämpfe laufen nach wie vor rundenbasiert ab, sind im Vergleich zum Vorgänger aber deutlich dynamischer und komplexer geworden. Natürlich erkunden wir auch diesmal wieder das mehr oder weniger idyllische Städtchen in Colorado und treffen dabei auf viele aus der Serie bekannte Charaktere.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe statt 59,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Yoku's Island Express

Angebot gültig bis: 16. November

Yoku's Island Express ist eine kreative Mischung aus Jump&Run und Flipperautomat. Wir steuern den kleinen Mistkäfer Yoku, dessen Job es ist, in einem sonnigen Inselparadies Pakete auszuliefern. Dazu durchqueren wir abwechslungsreiche Levels, überwinden Hindernisse und besiegen Gegner. Yoku hängt dabei an seiner Kugel und schießt mit ihr in wahnwitziger Geschwindigkeit durch die farbenfrohen Umgebunden. Um zu verstehen, wie viel Spaß das ungewöhnliche Spielprinzip macht, sollte man Yoku's Island Express unbedingt einmal ausprobieren. Hierfür steht im Nintendo eShop eine kostenlose Demo zur Verfügung.

Yoku's Island Express statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Crypt of the NecroDancer

Angebot gültig bis: 11. November

Crypt of the NecroDancer ist eine Mischung aus Roguelike, Dungeon-Crawler und Rhythmusspiel. Wir erforschen das Verließ des tanzenden Totenbeschwörers, in dem sich alles zum Takt der Musik bewegen muss, und versuchen, von ihm unsere Seele zurückzuerobern. Das können wir entweder allein oder zusammen mit Freunden im lokalen Koop tun. Das Spielprinzip erfordert zunächst ein bisschen Eingewöhnung, aber sobald wir im Einklang mit dem Rhythmus sind, lässt uns der packende Soundtrack des Spiels nicht mehr los. Wie bei Roguelikes üblich müssen wir nach einem Tod von vorn anfangen, wobei der Dungeon sich jedes Mal verändert, sodass kein Durchgang dem anderen gleicht.

Crypt of the NecroDancer statt 19,99€ für 3,99€ im Nintendo eShop

Oceanhorn: Monters of the Uncharted Seas

Angebot gültig bis: 12. November

Mit Oceanhorn: Monsters of the Uncharted Seas bekommt ihr ein Action-Adventure im Stil alter Zelda-Spiele. Auf der Suche nach unserem verschwundenen Vater begeben wir uns auf eine abenteuerliche Reise durch die namensgebenden Unerforschten Meere. Auf zahlreichen kleinen, knallbunten Inseln legen wir uns mit Monstern an, decken Geheimnisse auf und finden Schätze. Das Gameplay folgt der bewehrten Mischung aus Platforming, Rätseln und Kämpfen, wobei wir den Protagonisten aus der isometrischen Perspektive steuern.

Oceanhorn: Monters of the Uncharted Seas statt 14,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

The Town of Light

Angebot gültig bis: 12. November

Für nicht mal einen Euro könnt ihr im Nintendo eShop gerade The Town of Light bekommen. In dem düsteren Erkundungsspiel kehren wir als ehemalige Patientin einer psychiatrischen Anstalt an den Ort zurück, an dem wir als junge Frau viel Leid erfahren haben. Während wir die verlassenen und teils verfallenen Räume nach Spuren unserer Vergangenheit durchsuchen, holen uns die längst abgeschlossen geglaubten Ereignisse wieder ein. Das Spiel lebt vor allem von seiner spannenden Story und seiner dichten Atmosphäre. Trotz seiner Horrorelemente bemüht es sich zudem darum, ein realitätsnahes Bild von psychischen Krankheiten zu vermitteln.

The Town of Light statt 9,99€ für 0,99€ im Nintendo eShop