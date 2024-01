2000 Switch-Spiele im Angebot: Letzte Chance auf Schnäppchen im großen Nintendo eShop Sale!

Wenn ihr auf der Suche nach günstigen Switch-Spielen seid, solltet ihr den Neujahrs-Sale im Nintendo eShop nicht verpassen.

Nur noch bis Sonntag läuft im Nintendo eShop die große Neujahrsaktion mit über 2000 Sonderangeboten für Nintendo Switch, darunter auch einige der größten Mario-Hits und weitere Switch-exklusive First-Party-Spiele. Damit ihr nicht das Beste verpasst, stellen wir euch zum Abschluss des Sales noch einmal zehn Highlights vor, wie schon in unserem ersten Artikel zum Start der Aktion. Wer lieber selbst nach den besten Deals suchen möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

Mario Party Superstars

3:25 Mario Party Superstars: Trailer stellt euch das Spiel ausführlich vor

Mario Party Superstars ist ein Best-of, das euch die 100 beliebtesten Mini-Games der ersten 10 Mario Party-Spiele in einer modernisierten Version liefert, von der Bob-Abfahrt über die Kuchenfabrik bis hin zum Panzerfußball. Ihr spielt auf fünf klassischen Spielbrettern aus der N64-Ära, die in grafisch stark verbesserten und mit vielen neuen Details ausgestatteten Versionen neu aufgelegt wurden, darunter Peachs Geburtstagstorte und das Horrorland.

Am traditionellen Spielprinzip ändert sich nichts: Mario Party Superstars ist in erster Linie für den lokalen oder Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler*innen gedacht. Ihr zieht abwechselnd eure Figuren über ein Spielbrett und müsst euch je nachdem, auf welchem Feld ihr landet, verschiedenen Minispielen stellen. In diesen spielt nicht immer jeder gegen jeden, es treten auch mal 2 gegen 2 oder 3 gegen 1 an. Falls ihr gerade niemanden zum Mitspielen habt, gibt es auch verschiedene Solo-Modi.

Nintendo Switch Sports

8:54 Vollbringt Nintendo nach 16 Jahren wieder ein Wunder? - Testvideo zu Switch Sports

Nintendo Switch Sports ist gewissermaßen der geistige Nachfolger des legendären Wii Sports. In dem Sportspiel kämpft ihr in sieben verschiedenen Disziplinen um den Sieg: Zu Fußball, Tennis, Bowling, Volleyball, Badminton und Chanbara, die schon zum Release enthalten waren, ist inzwischen durch ein kostenloses Update nämlich noch Golf hinzugekommen. In allen Sportarten wird reichlich Gebrauch von der Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller gemacht.

Ein bisschen anstrengen müsst ihr euch bei Nintendo Switch Sports also schon, trotzdem steht hier ganz klar der Spielspaß und nicht das Fitness-Training im Vordergrund. Gerade im lokalen Multiplayer und als Party-Spiel macht Nintendo Switch Sports eine Menge Spaß, da auch Gäste mit wenig Gaming-Erfahrung dank der intuitiven Steuerung schnell ins Spiel finden. Solo-Modi gibt es aber natürlich auch, online können zudem je nach Sportart zwei bis sechzehn Spieler*innen gegeneinander antreten.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

11:58 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - Was das Action-Adventure bietet

Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind nicht die einzigen tollen Zelda-Spiele, welche die Nintendo Switch zu bieten hat. Mit Skyward Sword HD bekommt ihr die verbesserte Switch-Neuauflage des ursprünglich für Wii erschienenen Action-Adventures, für die neben der Grafik auch die Steuerung überarbeitet wurde. Ihr könnt euch nun zwischen Bewegungssteuerung wie im Original und gewöhnlicher Steuerung per Buttons entscheiden.

Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Link, der gerade erst seinen Abschluss an der Ritterakademie gemacht hat und sich nun auf die Suche nach seiner verschwundenen Freundin Zelda begibt. Dabei bereist er sowohl die wunderschönen schwebenden Inseln des Wolkenmeers als auch das verwilderte und gefährliche Erdenland, wo riesige Labyrinthe voller Geheimnisse auf ihn warten. Das Gameplay liefert die typische Mischung aus Kampf, Rätseln und Erkundung, für die die Zelda-Reihe berühmt ist.

MONOPOLY for Nintendo Switch + MONOPOLY Madness

Die Brettspiel-Umsetzung Monopoly for Nintendo Switch könnt ihr euch jetzt günstig zusammen mit dem rasanten Spin-off Monopoly Madness sichern.

Mit Monopoly for Nintendo Switch hat Ubisoft eine aufwändige Umsetzung des Brettspielklassikers abgeliefert. Auf drei verschiedenen, detailliert gestalteten 3D-Spielfeldern kauft ihr Straßen, baut Häuser und treibt eure Gegner mit astronomisch hohen Mieten in den Ruin. Wer Lust auf Abwechslung hat oder dem Spiel mehr Tempo verleihen möchte, kann neue Aktionskarten sowie eine beschleunigte Version ausprobieren oder gleich selbst neue Regeln festlegen.

Die Brettspielumsetzung bekommt ihr im Bundle mit dem Spin-off Monopoly Madness. Dieses wirft sogar die Grundlagen über den Haufen: Auf Würfel, Runden und ein traditionelles Spielbrett wird verzichtet, stattdessen rast ihr in Echtzeit durch die Straßen von Monopoly City. Wer am schnellsten ist, kann sich zuerst die besten Investitionsmöglichkeiten sichern. Beide Monopoly-Versionen können bis zu sechs Spieler*innen online oder an einer Konsole gemeinsam spielen.

Disney Illusion Island

0:56 In Disney Illusion Island könnt ihr im Koop als Mickey, Minnie, Donald und Goofy spielen

Disney Illusion Island ist ein 2023 erschienener 2D-Platformer, der ganz im stimmungsvollen Grafikstil früher Disney-Cartoons gehalten ist und vom passenden Orchester-Soundtrack untermalt wird. Mit Micky, Mini, Donald und Goofy erkundet ihr allein oder im Koop hüpfend, rennend, schwimmend und fliegend eine Insel voller Geheimnisse. Dabei seid ihr auf der Suche nach mysteriösen Büchern, die euch bei der Rettung der Welt helfen sollen.

Neben dem typischen Jump&Run-Gameplay gibt es auch spektakuläre Bosskämpfe sowie clevere Rätsel. Das Leveldesign ist nicht streng linear, sondern verfügt über eine verschachtelte Struktur im Metroidvania-Stil. Die vielen Möglichkeiten, sich im Koop gegenseitig zu helfen, indem man sich beispielsweise Seile zuwirft oder gegenseitig für Bocksprünge benutzt, sorgen dafür, dass man Disney Illusion Island auch sehr gut gemeinsam mit Kindern spielen kann.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Wenn ihr nach einem atmosphärischen Koop-Spiel für zwei Spieler*innen sucht, ist das aufwändig im Stil eines Animationsfilms inszenierte It Takes Two die erste Wahl. Hier schlüpft ihr in die Rolle zweier Eheleute, die sich scheiden lassen möchten. Als sie jedoch plötzlich in kleine Puppen verwandelt werden, müssen sie zwangsweise zusammenarbeiten, um zahlreiche Abenteuer zu überstehen und schließlich ihre menschlichen Körper zurückzubekommen.

Die größten Stärken von It Takes Two sind sein Einfallsreichtum und die spielerische Abwechslung. Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer, der aber gerne mal zwischenzeitlich das Genre wechselt und zu einem Shooter, einem Fighting Game oder einer Flugsimulation wird. Hinzu kommen noch zahlreiche kleinere Minispiele. Beachtet vor dem Kauf aber: It Takes Two kann wirklich nur zu zweit gespielt werden, entweder online oder lokal an einer Konsole.

Puyo Puyo Tetris 2

1:08 Puyo Puyo Tetris 2 - Das Crossover der Puzzle-Giganten

Wie der Vorgänger vermischt auch Puyo Puyo Tetris 2 die beiden berühmten Puzzlespielreihen miteinander: Während es in Tetris darum geht, mit herabfallenden Blöcken Reihen am Boden zu vervollständigen und so verschwinden zu lassen, muss man bei Puyo Puyo vier der kugelrunden Wesen in der gleichen Farbe miteinander kombinieren. Hier macht ihr nun beides, wobei ihr abgebaute Blöcke und Puyos an eure Gegner schickt, um so ihr Spielfeld zu füllen und ihre Pläne zu ruinieren.

Ihr könnt euch im Multiplayer lokal oder online mit bis zu drei weiteren Spieler*innen messen oder um die besten Plätze in den Online-Ranglisten kämpfen. Es gibt aber auch eine richtige Story-Kampagne für Solo-Spieler*innen sowie die neuen Skill Battles, die Rollenspielelemente in Puyo Puyo Tetris einführen. Falls ihr gerade keine Lust darauf habt, die beiden Spielprinzipien zu vermischen, könnt ihr übrigens auch klassisches Tetris oder Puyo Puyo spielen.

Kirby Star Allies

5:23 Kirby Star Allies - Test-Video zum Jump&Run für Nintendo Switch

Kirby Star Allies ist ein Jump&Run mit klassischen 2D-Leveln, aber moderner 3D-Grafik und einem ebenso farbenfrohen wie niedlichen Artdesign. Eine finstere Bedrohung hat die Bewohner des Dream Land bösartig gemacht, doch glücklicherweise hat Kirby die Fähigkeit, sie wieder zu bekehren und sogar zu seinen Verbündeten zu machen. Diese neuen Begleiter unterstützen Kirby, indem sie ihre Kräfte mit seinen kombinieren und so besondere Spezialattacken entfesseln.

Ihr müsst euch aber nicht auf KI-Begleiter verlassen, sondern könnt euch auch im lokalen Koop mit bis zu drei menschlichen Mitspieler*innen zusammentun. Neben den neuen Koop-Kräften hat Kirby natürlich auch noch seine bekannten Fähigkeiten und kann beispielsweise Gegner einsaugen und wieder ausspucken oder ihre Kräfte übernehmen. Insgesamt gibt es 35 Level sowie zwei Minispiele, in denen ihr auch gegeneinander antreten könnt.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

1:50 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogie - Trailer zur Kollektion für Nintendo Switch

Mit der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy bekommt ihr die ersten drei Teile der berühmten Adventure-Reihe, die sich um den erfolgreichen Anwalt dreht. Als Phoenix Wright müsst ihr vor Gericht den Freispruch eurer Mandanten erreichen, wozu ihr clever argumentieren und natürlich ein überzeugendes Schlussplädoyer halten müsst. Die spektakuläre und stark überzeichnete Anime-Inszenierung sorgt während der Verhandlung stets für eine Menge Dramatik und auch Komik.

Vor der Gerichtsverhandlung müsst ihr in den insgesamt vierzehn Fällen aber erst mal selbst ermitteln, damit ihr später die richtigen Argumente habt. Ihr leistet also echte Detektivarbeit, sucht an Tatorten nach Indizien, sprecht mit Zeugen und zieht eure Schlüsse. Dabei seid ihr nicht allein, sondern könnt stets auf die Unterstützung eures Teams zählen, zu dem beispielsweise eure mit nützlichen übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Assistentin Maya zählt.

Übrigens erscheint mit der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy für Nintendo Switch bald ein weiteres Paket mit insgesamt 16 spannenden Fällen, um die sich Phoenix Wright und sein Schüler Apollo Justice kümmern müssen. Jetzt ist also die perfekte Gelegenheit, mit der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy noch schnell günstig die Anfänge der Reihe nachzuholen, bevor ihr euch auf die weiteren Episoden stürzt.

Persona Collection

1:37 Drei Personas auf einen Schlag: Trailer kündigt Persona 3, 4 und 5 für Switch an

Die Persona Collection liefert euch drei hervorragende JRPGs in einem Paket. In allen drei Spielen schlüpft ihr in die Rolle eines japanischen High-School-Schülers, der tagsüber seinen Schulalltag meistern muss, während er nachts in düstere Parallelwelten reist und sich dort gefährlichen Abenteuern stellt. Die Kämpfe laufen stets rundenbasiert ab und verfügen über eine Menge taktischen Tiefgang, die Inszenierung ist in stilvoller Anime-Grafik gehalten.

Vor allem lebt die Persona-Reihe aber von ihren spannenden Geschichten: In Persona 3 verwandelt sich das Schulgebäude jede Nacht zur Dark Hour in einen furchterregenden Dungeon. In Persona 4 reist ihr durch Fernseher in die TV World. Dort versucht ihr, die Ursache für eine mysteriöse Mordserie zu finden, die die reale Welt erschüttert. Persona 5 lässt euch einen Schüler spielen, der ins Unterbewusstsein anderer Personen reisen und ihre skurrilen Gedankenwelten erforschen kann.

2.000 weitere Angebote für Switch im Nintendo eShop

Wie gesagt, hat der Neujahrs-Sale im Nintendo eShop noch über 2.000 weitere günstige Spiele für Nintendo Switch zu bieten. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst nochmal einen Blick auf die Angebote zu werfen, bevor sie am Sonntag zu Ende gehen: