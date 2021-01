Auch diese Woche gibt es im Nintendo eShop wieder zahlreiche Angebote für die Nintendo Switch. Diesmal sind neben Neuauflagen von Klassikern vor allem einige interessante Geheimtipps dabei, wobei es ansehnliche Rabatte von bis zu 95 Prozent gibt. Die komplette Liste der Angebote umfasst eine dreistellige Anzahl an Spielen, in diesem Artikel haben wir für euch zehn Highlights herausgesucht. Falls ihr lieber selbst die Deals durchwühlen möchtet, könnt ihr das hier tun:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Grandia HD Collection

Angebot gültig bis: 21. Januar

Die Grandia HD Collection enthält die beiden Rollenspielklassiker Grandia und Grandia II in einer grafisch verbesserten Remastered-Version für die Nintendo Switch. Die ursprünglich 1997 und 2002 erschienenen JRPGs zeichnen sich vor allem durch ihr komplexes Kampfsystem aus, haben aber auch durch ihre gut geschriebenen Dialoge, den packenden Soundtrack und das motivierende Fortschrittssystem einiges zu bieten. Außerdem verfügt jedes der beiden Spiele über genügend Inhalt für mehrere Dutzend Stunden Spielspaß. Wenn man die Klassiker noch nicht kennt, sollte man sie unbedingt noch nachholen.

Grandia HD Collection statt 39,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Manifold Garden

Angebot gültig bis: 21. Januar

Manifold Garden ist ein Rätselspiel, das die Regeln der Physik über den Haufen wirft. Um euren Weg durch die sich bis ins Unendliche erstreckende 3D-Welt im Stil eines M.C. Escher zu finden, müsst ihr die Schwerkraft manipulieren und so beispielsweise die Wand zum Fußboden machen. Die zahlreichen Rätsel sind stets anspruchsvoll, lassen sich aber immer ohne große Frustration lösen, sobald man das ungewöhnliche Spielprinzip verinnerlicht hat. Ein Teil der Herausforderung besteht dabei darin, die Struktur der optisch beeindruckenden, aber skurrilen Bauwerke zu verstehen.

Manifold Garden statt 17,99€ für 13,49€ im Nintendo eShop

Killer Queen Black

Angebot gültig bis: 21. Januar

Bei Killer Queen Black handelt es sich um einen ebenso kreativen wie temporeichen Multiplayer-Action-Plattformer. Zwei Teams aus bis zu vier Spielern treten in ihren Rollen als Insektenkrieger, Arbeiter oder Königin an und liefern sich auf sechs verschiedenen Schlachtfeldern einen spannenden Wettstreit um Beeren und das Überleben der eigenen Königin. Wer sich nicht gleich in die Online-Kämpfe stürzen will, kann die eigenen Fähigkeiten auch erst mal gegen die KI trainieren. Zudem gibt es natürlich lokalen Multiplayer, mit bis zu vier Spielern an einer oder bis zu acht an zwei Konsolen.

Killer Queen Black statt 17,70€ für 8,85€ im Nintendo eShop

Control Ultimate Edition - Cloud Version

Angebot gültig bis: 21. Januar

Die Control Ultimate Edition, die neben dem Hauptspiel auch sämtliche Zusatzinhalte liefert, könnt ihr im Nintendo eShop gerade 30 Prozent günstiger bekommen. Es handelt sich dabei um die Cloud -Version. Das Spiel läuft also nicht nativ auf der Switch, sondern wird auf die Konsole gestreamt. Ob eure Internetverbindung dazu reicht, könnt ihr mit der kostenlosen Trial-Version testen. Das Actionspiel von Remedy (Max Payne, Alan Wake) überzeugt sowohl durch seine Kämpfe, in denen wir übernatürliche Fähigkeiten einsetzen dürfen, als auch durch sein Mystery-Setting. In einer Behörde, die paranormale Phänomene untersucht, werden wir Zeuge vieler surrealer Ereignisse.

Control Ultimate Edition - Cloud Version statt 39,99€ für 27,99€ im Nintendo eShop

Crysis Remastered

Angebot gültig bis: 18. Januar

Crysis vom deutschen Studio Crytek galt bei seinem Erscheinen als Meilenstein des Shooter-Genres, was nicht zuletzt an der hervorragenden Grafik lag. Diese zwang damals allerdings selbst starke Gaming-PCs in die Knie. Heute läuft Crysis in der verbesserten Remastered-Version auf der Switch und sieht noch immer gut aus. Der First Person Shooter hat übrigens auch spielerisch einiges zu bieten, dank des offenen Leveldesigns und des Nanosuits, der interessante taktische Möglichkeiten eröffnet, indem er wahlweise Geschwindigkeit, Stärke, Panzerung oder Tarnfähigkeit verbessert.

Crysis Remastered statt 29,99€ für 17,99€ im Nintendo eShop

LEGO Worlds

Angebot gültig bis: 20. Januar

LEGO Worlds lässt euch den kreativen Freiraum, den man von Sandbox-Spielen (oder vom Bauen mir echten LEGO-Steinen) kennt, kombiniert diesen aber mit dem üblichen actionreichen Gameplay der anderen LEGO-Spiele. Im Adventure-Modus bereisen wir fantasievolle und natürlich aus LEGO-Steinen erbaute Welten, in denen wir Aufträge für die Bewohner erfüllen. Diese können von der Monsterjagd bis zum errichten bestimmter Bauwerke reichen. Für alle, die sich lieber ganz auf die Erschaffung der eigenen LEGO-Traumwelt konzentrieren möchten, gibt es den Sandbox-Modus. Im Online-Multiplayer kann man auch die Welten anderer Spieler erkunden.

LEGO Worlds statt 29,99€ für 12,89€ im Nintendo eShop

Police Stories

Angebot gültig bis: 18. Januar

In Police Stories leisten die beiden Polizisten John Rimes und Rick Jones Polizeiarbeit der härtesten Sorte, von der Geiselbefreiung bis zur Verhaftung gefährlicher Krimineller. Dabei verschaffen wir uns aus der Vogelperspektive Zugang zu den Verstecken der Verbrecher, was stark an den Taktik-Hit Door Kickers erinnert. Tatsächlich entwickelt Police Stories dank der vielen möglichen Vorgehensweisen einen ähnlichen taktischen Tiefgang. Die meisten Punkte erhaltet ihr übrigens, wenn ihr die Kriminellen mit möglichst geringem Gewalteinsatz zur Kapitulation zwingt. Die Missionen könnt ihr sowohl allein mit der KI als auch gemeinsam im lokalen Koop angehen.

Police Stories statt 14,99€ für 4,49€ im Nintendo eShop

Mortal Kombat 11

Angebot gültig bis: 20. Januar

Die Fighting Games der Mortal-Kombat-Reihe sind schon seit Jahrzehnten bekannt für ihren hohen Gewaltgrad und ihre besonders brutalen Finishing Moves. Mortal Kombat 11 ist da keine Ausnahme, die überzeichneten Grausamkeiten sind sogar noch kreativer geworden. Spielerisch ist Teil 11 ein gutes Stück einsteigerfreundlicher als die Vorgänger, dank des langsameren Spieltempos und der neuen Fatal Blows, die man nur bei geringer Gesundheit einsetzen kann. Außerdem gibt es diesmal besonders viele Inhalte für Solospieler: Neben dem aufwendig inszenierten Storymodus erkunden wir die Krypta oder versuchen unser Glück in den "Türmen der Zeit".

Mortal Kombat 11 statt 49,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

My Brother Rabbit

Angebot gültig bis: 27. Januar

My Brother Rabbit gibt es im Nintendo eShop mit einem Preis von 1,49 Euro (90 Prozent Rabatt) gerade besonders günstig. Das wunderschön gezeichnete Adventure erzählt die herzerwärmende Geschichte eines kranken kleinen Mädchens und ihres Bruders, der sie unter allen Umständen retten will. Gemeinsam flüchten sie sich in eine Fantasiewelt, in der ein Hase auf der Suche nach einem Heilmittel für seine Freundin fünf seltsame Länder voller Robo-Elche, Riesenpilze und schmelzender Uhren durchquert. Das Gameplay besteht aus Minispielen und kleinen Rätseln, die nicht immer den Regeln der realen Welt gehorchen.

My Brother Rabbit statt 14,99€ für 1,49€ im Nintendo eShop

Agent A: Rätsel in Verkleidung

Angebot gültig bis: 25. Januar

Agent A: Rätsel in Verkleidung gibt es sogar 95 Prozent günstiger, das Agentenabenteuer kostet damit nur noch 99 Cent. Ihr übernehmt die Rolle des namensgebenden Geheimagenten A, der in das Geheimversteck der mysteriösen Ruby La Rouge eindringen soll. Dieses entpuppt sich allerdings als Labyrinth voller skurriler Fallen und Apparaturen. Um eurem Ziel näher zu kommen, müsst ihr ein kniffliges Rätsel nach dem anderen lösen. Das Adventurezieht euch dabei durch den 60er-Jahre-Charme, der an alte Bond-Filme erinnert, in seinen Bann. Mithilfe der Demo, die der Nintendo eShop bereithält, könnt ihr euch davon schon vor dem kauf überzeugen.

Agent A: Rätsel in Verkleidung statt 19,99€ für 0,99€ im Nintendo eShop