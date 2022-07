Bis zu 91 % Rabatt: Dieser Anime-Titel haut im PS Store richtig rein

One Punch Man treibt die Kraftmeierei vieler Anime-Serien wie Dragon Ball oder One Piece auf die Spitze. Denn Saitama ist einfach so stark, dass er nur einen Schlag benötigt, um jeden noch so fiesen Feind zu besiegen. Was den Helden wider Willen regelmäßig in üble Sinnkrisen stürzt – er langweilt sich fast zu Tode und sucht nach einer Herausforderung. Das Ganze gibt es jetzt in Form von One Punch Man: A Hero Nobody Knows auch als Videospiel und das könnt ihr aktuell mit richtig dickem Rabatt im PlayStation Store abgreifen.

Was ist im Angebot? One Punch Man: A Hero Nobody Knows

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Wie groß ist der Rabatt? Mit PS Plus stolze 91 %, ohne 86 %

Mit PS Plus stolze 91 %, ohne 86 % Was kostet's? 6,29 Euro beziehungsweise 9,79 Euro

6,29 Euro beziehungsweise 9,79 Euro Bis wann? Das Angebot läuft noch bis zum 21. Juli 2022.

Das Angebot läuft noch bis zum 21. Juli 2022. Wo? Im PlayStation Store

Das ist One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Genre : Fighting Game

: Fighting Game Release : Februar 2020

: Februar 2020 Regulärer Preis: 69,99 Euro

Das erwartet euch: In One Punch Man prügeln wir uns wenig überraschend mit haufenweise Figuren aus der Animeserie. Aber dabei treten wir in erster Linie nicht als Titelheld Saitama an (dann wären die Kämpfe auch zu schnell vorbei), sondern mit unserem eigenen, selbst erstellten Kämpfer. Der muss andauernd auf seine Unterstützung in Form der Held*innen warten. Kommen die dann endlich ins Spiel, kracht es aber immer gewaltig.

Abseits der Kämpfe dürfen wir uns sogar in Z-City herumtreiben, um kleinere Nebenmissionen aufzugabeln. Dabei sieht das One Punch Man-Spiel erfreulicherweise sehr stark nach dem Look aus, den wir aus der Anime-Vorlage kennen und das Kampfsystem weiß zu überzeugen. In unserem GamePro-Test zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows gab es lediglich einige Abzüge in der B-Note, weil die Technik manchmal hinterher hinkt und die Inszenierung zu Wünschen übrig lässt.

Habt ihr das One Punch Man-Spiel sowieso schon auf dem Schirm? Motivieren euch solche Rabatte, zuzuschlagen?