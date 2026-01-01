Nintendo-Fan schafft das Unmögliche und bestellt sich auf der 20 Jahre alten Wii einfach eine Pizza

Die Wii ist eine legendäre Nintendo-Konsole, die schon vor knapp 20 Jahren das Licht der Welt erblickt hat. Seit 11 Jahren wurde der Internet-Support abgeschaltet. Ihr könnt mit dem Gerät also eigentlich nicht mehr einfach problemlos ins Internet gehen oder gar online spielen. Aber wer wirklich eine Pizza über die Wii bestellen will, kann das durchaus hinbekommen.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: Wii-User bestellt Pizza über seine alte Konsole

Nintendo hat am 20. Mai 2014 die Nintendo Wi-Fi Connection eingestellt. Das bedeutet unter anderem, dass man den sogenannten "Internet-Kanal" nicht mehr aus dem Shop herunterladen kann.

Wer ihn sowieso noch installiert hatte, kann damit aber auch nicht mehr sonderlich viel im Netz anfangen. Immerhin handelt es sich um einen Browser aus dem Jahr 2006, der viele moderne Funktionen von aktuellen Internetseiten überhaupt nicht unterstützt.

Dem Reddit-User Fickle_Mixture8440 ist es vor zehn Monaten trotzdem gelungen, über seine Wii eine Pizza beim Lieferdienst zu bestellen. Es habe ihm zufolge zwar eine Weile gedauert, das Unmögliche möglich zu machen, letzten Endes hat er es aber hinbekommen und sich sehr gefreut.

Er präsentiert seinen Erfolg stolz in diesem Beitrag:

Wie hat er das hinbekommen? Über einige Umwege. Wenn ihr auch eine Pizza über eure in die Jahre gekommene Konsole bestellen wollt, könnt ihr das folgendermaßen hinbekommen: Ihr müsst die Open-Source-App WiiLink herunterladen, mit der ihr die Onlinedienste reaktivieren könnt.

Anschließend müsst ihr die WADS-Channel von der Webseite herunterladen, eure Wii-ID auf dem WiiLink-Discord-Server verifizieren lassen und dann sollten die Online-Funktionen der Wii wieder funktionieren. Es gibt auch ein ziemlich ausführliches Video-Tutorial zu der Installation.

Die Sache hat aber leider einen Haken: Das Ganze scheint aktuell leider nur in den USA und Kanada zu funktionieren. Für Europa gibt es eventuell auch eine Lösung, aber diese hier dürfte jedenfalls nicht funktionieren. In den USA klappt das Pizza-Bestellen auf der Wii wohl auch einzig und allein mit dem Domino's-Lieferservice.

Und ja, er hat es der Liefer-Person natürlich gesagt: Ob der Mensch, der die Pizza ähnlich begeistert von der Aktion wie der User selbst war, ist nicht überliefert. Aber laut eigener Aussage hat der Bestellende dem Liefernden auf jeden Fall mitgeteilt, dass er diese Pizza über seine alte Nintendo Wii-Konsole bestellen konnte. Einfach, weil er es eben kann.

Wie findet ihr diese Art, Piizza zu bestellen? Habt ihr schon einmal etwas Ähnliches gemacht?