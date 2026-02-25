Ein Open-World-Spiel mit Piraten + Koop erobert gerade das Steam Next Fest und steht jetzt schon bei 95% positiven Bewertungen

Windrose bietet das Piraten-Rundum-Paket mit Schiffe-Entern, Basisbau, Seeschlachten und vielem mehr.

Steam bringt die Spiele-Demos zurück. Was ihr früherTM mit Heft-CDs und -DVDs erlebt habt, geht jetzt ganz bequem und kostenlos über die PC-Spieleplattform. Beim sogenannten Steam Next Fest stehen unzählige Demos kommender, vielversprechender Spiele zur Verfügung und eines davon schlägt sich besonders gut: das Piraten-Koopspiel Windrose.

Wer braucht schon ein AC: Black Flag-Remake, wenn es Windrose gibt?

Was genau Windrose ist und wie es sich spielt, haben wir bereits in diesem FYNG-Artikel auf GamePro näher beleuchtet. Aber im Groben erwartet euch hier eine Open World, in der ihr euch ganz der Piraten-Fantasie hingeben könnt. Neben Survival-Mechaniken, Basisbau und jeder Menge Koop-Action erwarten euch unter anderem auch Bosskämpfe und allgemeine Kämpfe, die vom Entwicklerstudio "Soulslite" genannt werden.

Ursprünglich hieß Windrose mal Crosswind und sollte ein Free2Play-MMO werden. Mittlerweile liegt der Fokus aber voll und ganz auf normalem Koop, ein MMO solltet ihr also nicht erwarten. Wer will, kann die Story-Kampagne auch komplett allein bestreiten.

Erst einmal gibt es nur die Demo, danach ist eine Early Access-Phase geplant. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich nicht in den Early Access übertragen, aber es gibt eine Ingame-Belohnung. Langfristig soll Windrose auch für PS5 und Xbox erscheinen, aber erst einmal kann das Piraten-Abenteuer nur auf dem PC gespielt werden.

Das steckt alles in der Steam Next Fest-Demo, die noch bis zum 2. März um 19 Uhr verfügbar ist:

Die ersten drei Inseln des Archipels

Frühe Aufträge und dein erstes Schiff, einschließlich Seeschlachten und Entern

Die grundlegenden Gameplay-Systeme mit einer Auswahl an Waffen, Gegnern und Überlebensmechaniken

Mit einigen Einschränkungen müsst ihr in der Demo auch klarkommen. Beispielsweise funktioniert der Koop-Modus nur über von Spielern gehostete Sessions. Dedizierte Server werden in der Demo noch nicht unterstützt. In der Early Access-Phase soll es sie aber dann geben.

Bei denjenigen, die die Demo schon ausprobiert haben, kommt Windrose sehr gut an. Aktuell steht der Koop-Spaß bei 95 % positiven Bewertungen und einem "sehr positiv". Das beruht zwar bisher nur auf etwas über 400 Rezensionen, kann sich aber natürlich trotzdem schon sehen lassen.

Gleichzeitig steht Windrose auch bei den Steam Next Fest-Demos in der Hitliste der Titel mit den meisten Spieler*innen auf dem zweiten Platz.

Habt ihr Windrose schon ausprobiert und wie findet ihr es? Oder habt ihr jetzt vor, die Demo zu spielen?