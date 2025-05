Um dieses Spiel zu zocken musstet ihr einen mitgelieferten Brief unters Wasser halten

Dieser Klassiker schickte euch auf eine Rätseltour in den Tropen.

Viele Spiele können heute nur noch digital gekauft werden und auch, wenn es eine physische Version gibt, enthält diese neben dem Spiel meistens nicht mehr als einen Flyer oder Ähnliches, wenn überhaupt.

Bei einem Nintendo-Klassiker aus den frühen 1990er-Jahren war das ganz anders. Hier konntet ihr das Spiel sogar nur beenden, wenn ihr die Originalverpackung hattet.

Echte Detektivarbeit gefordert

Na, wisst ihr schon, um welchen Titel es sich dabei handelt? Wir geben noch Hinweise: Das Original erschein 1992 in Europa für den NES und es gab eine Neuauflage des Spiels für die Wii. Klingelt da vielleicht was?

Die wohl größte Besonderheit des Spiels war aber, dass dem Spiel im Original ein Brief beilag. Dabei handelt es sich aber nicht einfach nur um einen einfachen Text, der der Atmosphäre zuträglich ist.

Tatsächlich enthält der Brief nämlich ein Geheimnis, ohne das das Spiel nicht beendet werden kann. Um an einen Code zu gelangen, muss der Zettel nass gemacht werden. Wie durch Zauberhand tauchen dann die gesuchten Zahlen auf.

Es handelt sich natürlich um das Action-Adventure StarTropics! In diesem Spiel begebt ihr euch in der Rolle des gewöhnlichen Jungen Mike Jones auf ein fantastisches Abenteuer, um Mikes Onkel Dr. Jones zu suchen.

Der ist Archäologe und auf einer tropischen Insel spurlos verschwunden. Zu Fuß und mithilfe eines U-Boots liegt es an Mike, das Rätsel zu lösen, unzählige Monster zu besiegen und den Onkel zu finden.

In der digitalen Edition ist der Brief übrigens ebenfalls enthalten, allerdings natürlich nicht in physischer Form - der Wasserspaß geht dabei also verloren.

Typisch Nintendo: Nintendo hat ganz offenbar ein Faible für Interaktionen, die über das reine Knöpfe-Drücken hinausgehen. Sei es die Bewegungssteuerung der Wii, der Touchscreen des Nintendo DS oder die Amiibo-Figuren. Das japanische Unternehmen ist immer für eine Überraschung gut.

Habt ihr StarTropics im Original gespielt? Wie findet ihr die Idee mit dem Brief?