Nintendo Labo - Nintendo stellt kostenlose PDF-Dateien aller Pappteile zur Verfügung

Heute erscheint Nintendo Labo in den USA, europäische Bastelfans müssen sich dagegen noch bis zum 27. April gedulden. Und trotz recht stabiler Pappqualität wird es beim ein oder anderen sicherlich mal zu einem Missgeschick kommen, bei dem die Pappe der Toy Con-Modelle in Mitleidenschaft gezogen wird.

Für solche Fälle hat Nintendo nun kostenlose PDF-Files auf seiner Internetseite bereit gestellt. Wenn ihr selbst entsprechende Pappe zuhause habt, könnt ihr die PDFs nach dem Download ausdrucken und dann als Schablone über die Pappe legen um die beschädigten Teile "nachzubauen". Die PDFs stehen sowohl für das Multi-Set, als auch das Robo-Set zur Verfügung.

